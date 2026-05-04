Los ministros Jorge Iván Cuervo y Martha Carvajalino lideraron el mensaje de urgencia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le envió al Congreso de la República para tratar de destrabar la jurisdicción agraria antes de que se acabe el periodo legislativo.

En medio de una rueda de prensa que programaron este lunes 4 de mayo en la Secretaría del Senado, los altos funcionarios del Gobierno Petro les llamaron la atención a los congresistas para sacar adelante esta iniciativa, plasmada en el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y Rural.

En medio de ese encuentro, la ministra Carvajalino aseguró: “Este mensaje de insistencia se da después de 21 meses de haber sido radicado el proyecto de ley, a 7 semanas de que cierre esta legislatura y este Congreso, y hay que decir: si este proyecto de ley no se aprueba al 20 de junio, será archivado”.

La alta funcionaria del presidente Gustavo Petro advirtió, de paso, que si esa iniciativa en el legislativo no llega a prosperar, el Gobierno está listo para presentar un nuevo proyecto que permita implementar la jurisdicción agraria en Colombia.

“Este proyecto es muy importante para poder resolver el problema del día a día de los productores, campesinos y campesinas”, destacó la ministra Carvajalino desde el Congreso de la República.

El Ministerio de Justicia advirtió que, sin la aprobación de esta ley estatutaria, millones de colombianos no tendrían recursos legales para lograr una justicia especializada en el campo y no podrían resolver problemas como los conflictos de tierras de manera eficiente.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha insistido: “El Congreso de la República tiene el deber de discutir el proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria; no se puede seguir dilatando un debate que necesita el país y el campesinado”.

Ahora el Congreso de la República deberá dar prioridad a este mensaje de insistencia para definir el futuro de la reforma agraria que ha promovido el presidente Gustavo Petro durante su Gobierno.