Reforma agraria, una legislación que va más allá de la compra de predios

Más allá de la compra de predios

“La tierra rural, en ciertas ocasiones, enfrenta problemas de titulación como falsas tradiciones, procesos de sucesión no concluidos, posesiones de largo plazo, pleitos y litigios no concluidos. Pero esos inconvenientes no necesariamente convierten a la propiedad privada en un bien baldío. Las altas cortes han sentado jurisprudencia clara en relación con la confianza legítima y la buena fe, y los funcionarios públicos tienen el deber de actuar con máxima diligencia y prudencia en estas operaciones de compra”, señaló Juan Carlos Rocha, socio de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU Legal).