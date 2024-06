Gobierno Petro incumple con la reforma agraria: 136.000 millones de pesos para comprar tierras están en el limbo y campesinos alistan paro

A Maritzabel Encizo el Gobierno le entregó un predio desde el 19 de enero de este año al que no ha podido acceder pese a que hace cinco meses la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le dio una llave que simboliza que, después de ocho años de espera como víctima del conflicto armado, ya tendría tierra.

“A nosotros el Gobierno nos prometió una entrega de tierras sin inconvenientes y ahora estamos revictimizados. No tenemos la culpa de lo que pasó administrativamente entre ellos (la ANT)”, se lamenta Maritzabel.

Su familia siempre ha sido cultivadora, pero sembraban en espacios alquilados porque no tenían finca propia. Ella es solo una de los campesinos del país a los que el presidente Gustavo Petro les prometió entregarles predios en medio de la reforma agraria que no ha podido ejecutar.

Durante 2023 apenas se terminó la compra de 23 predios de los que 19 se adjudicaron de manera directa para asociaciones inscritas en el programa especial para los firmantes del Acuerdo de Paz. Es decir, no hubo convocatoria a asociaciones campesinas de base, sino que se eligieron a dedo a los grupos de exFarc por haber dejado las armas. Los otros cuatro predios sí llegaron directamente a grupos de campesinos.

Ese panorama no ha mejorado para 2024. Ya con Juan Felipe Harman en la dirección de la Agencia, cinco líderes campesinos que hablaron con SEMANA aseguraron que el Gobierno ha hecho actos protocolarios de entrega de tierras, pero que no han podido acceder a esos terrenos que les prometen porque la entrega fue solo una fotografía con un diploma en sus manos, más no una adjudicación real para que ellos puedan cultivar.