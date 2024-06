Director de la ANT dijo que “informe de la Procuraduría haría inviable la Reforma Agraria”

¿La ministra sindicalista no respeta la huelga? Funcionarios del MinTrabajo denuncian intimidaciones por paro laboral

Reforma a la educación del Gobierno Petro está virtualmente hundida: no hay acuerdo y tampoco tiempo para debatirla

La Procuraduría habla de inconsistencias financieras en la compra de tierras para la reforma y cifras que no cuadran entre el informe de gestión de 2023 con el reporte final de ejecución para ese año y el ente de control le está reclamando a la entidad que defina un calendario de ejecución de las tareas de la Agencia.

“No coincidimos con esa posición (de la Procuraduría) porque entonces no podríamos hacer reforma agraria. Si a mí me dice la Procuraduría que tengo que hacer un deslinde con cada cuerpo de agua que tiene ronda o que tiene un cuerpo de agua adentro, pues definitivamente no se puede hacer reforma agraria en el país. Eso daría con el lastre de la política de implementación del Acuerdo de Paz”, respondió Juan Felipe Harman.