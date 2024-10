Petro anunció que “no quiere” más contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia: “Me destrozan cada vez que digo esto”

De la misma manera expresó: “O sea que en esa esquinita, aquí donde estamos, esta esquinita del planeta, si sacamos de la tierra el carbón aquí y el petróleo allá, no hay humanidad. Se acaba la vida en el planeta. Luego, cómo no, tanto en Venezuela como en Colombia, no somos los únicos. No tenemos que analizar cómo nuestras economías se desligan del carbón y del petróleo. Un tema actual, muy actual, porque se trata de la vida del planeta”.