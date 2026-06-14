Juan Manuel Santos y Daniel Coronell almorzaron juntos en Miami, en el Día del Padre

El expresidente Juan Manuel Santos y el periodista Daniel Coronell, afín a Iván Cepeda, almorzaron este domingo en el lujoso restaurante Narbona, en el sector de Key Biscayne, en Miami, donde cada comida cuesta en promedio más de 300.000 pesos por persona sin incluir vino.

Coronell se benefició, como único proponente, de la licitación del Canal Uno, durante el Gobierno de Santos, y hay indicios de afinidad entre el periodista y el expresidente.

Aunque no se sabe de qué conversaron, es muy probable que el tema electoral en Colombia haya estado sobre la mesa.

Coronell ha tomado un rol de activista en una campaña en contra de Abelardo de la Espriella y a favor de Iván Cepeda.

Las encuestas muestran que De la Espriella derrotaría a Cepeda por 8 puntos, el próximo domingo 21 de junio. Asimismo, Polymarket señala que De la Espriella tiene 90 por ciento de probabilidades de ser el próximo presidente de Colombia.

Postre Foto: Suministrada a SEMANA