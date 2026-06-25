Gregorio Eljach, el ‘Distinguido colombiano’, de Poncho Zuleta: La historia detrás de esta inédita canción

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, habló con El Debate, de SEMANA.

Vea aquí la entrevista con el jefe del Ministerio Público:

En el marco de la entrevista, el procurador se refirió al Distinguido colombiano, la canción que interpretó el artista vallenato Poncho Zuleta en su homenaje.

“Es un honor muy grande que Poncho Zuleta haya regresado a la grabación. Hacía como 10 años no grababa en vivo y todo lo que hacía era reproducir cosas viejas o hacer presentaciones. Pero la historia es esta: un amigo al que yo quiero mucho y que él me quiere mucho, hace como cuatro años tuvo un problema personal muy difícil, muy dramático, casi que el final de su vida. Y tuve alguna forma de evitarlo. Entonces él, cuando ya reflexionó, superó su depresión y su situación calamitosa, consideró que quería dejar un testimonio de amistad conmigo. Somos amigos de infancia, siempre lo hemos sido, y lo he querido mucho, y él a mí también, y escribió esas letras hace cuatro años. Luego empezó a pulirla y seguramente quiso transmitir ese mensaje de gratitud y afecto a través de esas estrofas”, dijo, inicialmente.

“Y eso se conoció ahora fue porque Poncho Zuleta puso su voz en una cosa muy bien lograda. No es porque lleve mi nombre, pero es una cosa vallenatamente excelentemente bien cantada con una rima y una melodía pegajosa, entre otras cosas. Eso es una cosa de amigos de allá del pueblo donde yo me crié, una cosa muy parroquiana, que ahora, pues como Poncho puso su voz, pues entonces ya se volvió más famosa”, agregó.

“Es como una especie de alegoría. Es una forma de reconocer a la gente que es buena gente. No es para mí solo. Es para todo el que es buen amigo y me ponen a mí de ejemplo, pero es como diciendo: ‘Hombre, hay que ser buena gente, hay que ser buen amigo y, además, también hay que ser agradecido con el que es buen amigo’. Es lo que yo le entiendo ahí”, agregó.

“Me agradó que pusieran en el acordeón a Jhony Gámez. Yo lo vi crecer. Es de una dinastía de ahí de Cañaverales, ahí cerquita de San Juan del Cesar donde yo me crié, que todos son músicos, excelentes músicos. Hay acordeonistas; yo no les digo acordeoneros, sino acordeonistas. Me honra mucho que Jhony, el mayor de ellos, haya ejecutado el acordeón. Y con Araújo, el que también ayudó a hacer todos los trabajos de producción, y me siento supremamente halagado”.

“No he podido ir a agradecerles por estar en todo este proceso de transición de gobierno, pero algún día iré allá a darles un abrazo y a decirles que me conmovieron con la letra y que Zuleta me elevó a los estadios más altos del cariño y del afecto porque, debo decirlo con toda humildad, que a uno le cante Zuleta es un premio que la vida no va a superar”, acentuó el procurador.

Escuche aquí la canción: