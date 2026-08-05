Advierten una “campaña del terror, de bloqueo” contra Abelardo De La Espriella: “Esto va a ser más agresivo que en 2019″

El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, advirtió este miércoles, 5 de agosto, sobre una “campaña del terror, del bloqueo”, que adelantarían sectores del petrismo en contra del presidente electo, Abelardo De La Espriella, después de que tome posesión de su cargo.

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“La campaña que ellos van a hacer rumbo a las elecciones territoriales del 2027 es una campaña del terror, una campaña del bloqueo. Aquí vuelven otra vez las estructuras callejeras, en donde van a estar bloqueando, en donde van a estar marchando. Aquí vuelven a unirse a los sindicatos cómplices y silenciosos para estar todo el tiempo yendo en contra del Gobierno”, dijo el congresista en entrevista con El Debate de SEMANA.

De acuerdo con Briceño, esta campaña puede ser “más agresiva” en comparación con las marchas y bloqueos que se registraron en 2019, durante el primer año del Gobierno del expresidente Iván Duque.

“Algo más grave, están viudos de poder. Ellos ya conocieron la plata, ya conocieron las coimas, ya conocieron lo que es estar en un puesto de poder, ya conocieron lo que es tener burocracia; ellos conocieron lo que es tomar los recursos de la gente para hacer política y ahora no lo tienen. No me queda duda de que, a partir del 8 de agosto, esto va a ser mucho más agresivo que, incluso, en 2019″, expresó.

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“Va a ser más agresivo porque ellos hablaban entonces de unas reivindicaciones sociales por la reforma tributaria. Ahora Petro les vende un discurso más agresivo: es que les robaron una elección, que nunca ganaron, y que, ojo, tienen un presidente legítimo entre comillas, que es Iván Cepeda. Ellos van a tratar de tener dos estados, uno paralelo, en donde Cepeda va a ser una especie de Juan Guaidó colombiano y va a tener unos ministros alternos y, además, una narrativa muy fuerte de que Abelardo no es el presidente legítimo y ahí está el riesgo desde el 8 de agosto”, subrayó el congresista.

Sobre cómo se debe actuar frente a esta “campaña del terror, del bloqueo”, Briceño afirmó que el presidente De La Espriella debe actuar con “total autoridad, con total contundencia”.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Paula López

“A Abelardo no le puede pasar lo que pasó en 2019, este país no lo pueden bloquear. A nosotros no nos pueden bloquear iniciando un Gobierno solo porque hay un grupo de personas viudas de poder. Hay que actuar con contundencia y hay que estar pendientes en zonas estratégicas; no nos pueden bloquear la vía Panamericana y los principales corredores del país”, expresó.

El congresista también manifestó que la reacción no debe ser solo del presidente Abelardo De La Espriella, “sino de los colombianos, independientemente de si votaron o no por él. Aquí está en juego la Constitución de 1991, aquí están en juego las instituciones y aquí está en juego que podamos vivir en paz y que el Gobierno electo pueda actuar. Gustavo Petro e Iván Cepeda son hoy una amenaza a la democracia”.