Daniel Briceño acusa a Petro de promover un golpe de Estado tras declaraciones en Soacha sobre Abelardo De La Espriella

El representante a la Cámara Daniel Briceño cuestionó las declaraciones del expresidente Gustavo Petro durante un acto público en Soacha, en el que insistió en que en Colombia hubo un “fraude electoral” y afirmó que el presidente Abelardo De La Espriella no terminaría su mandato.

Exlíder de la Primera Línea de Cali critica fuertemente al Gobierno Petro: “Algunos dieron la vida para nada. Fuimos engañados”

En su intervención, Petro aseguró: “Aquí, lamentablemente, nos sucedió por un fraude electoral”. Luego agregó: “Ya por ahí hablan en las oficinas de Marcos Rubio, de Abelardo Elbreve. Ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”.

Las declaraciones fueron respondidas por Briceño a través de su cuenta en X, donde aseguró que el exmandatario hizo un llamado a desconocer el orden constitucional.

Gustavo Petro sube el tono contra Abelardo De La Espriella: dice que el mandato no duraría cuatro años y que la población “lo haría renunciar”

Entrevista con Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Paula López

“El señor Gustavo Petro acaba de hacer un llamado a un golpe de Estado contra el presidente Abelardo De La Espriella. Es gravísimo. Debe responder ante la justicia por intentar romper el orden constitucional”, escribió el congresista.

La publicación del representante se produjo poco después de la intervención de Petro en Soacha, en la que también reiteró sus cuestionamientos sobre el resultado de las elecciones presidenciales y se refirió a la duración del mandato del actual jefe de Estado.