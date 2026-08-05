Carlos Suárez lanza alerta después de que Petro dijo que Abelardo De La Espriella no durará 4 años: “están anunciando un golpe”

Carlos Suárez, principal estratega político del presidente Abelardo De La Espriella, reaccionó a las declaraciones del expresidente Gustavo Petro durante un acto en Soacha y aseguró que el exmandatario, junto con el senador Iván Cepeda, estaría promoviendo un intento por sacar del poder al jefe de Estado antes de concluir su mandato.

Gustavo Petro sube el tono contra Abelardo De La Espriella: dice que el mandato no duraría cuatro años y que la población “lo haría renunciar”

Durante su intervención, Petro afirmó que en Colombia hubo un “fraude electoral” y sostuvo que el presidente De La Espriella “no duraría los cuatro años de gobierno”, al señalar que “la población colombiana lo haría renunciar”.

Tras esas afirmaciones, Suárez publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó el discurso del exmandatario.

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Abelardo De La Espriella y Carlos Suárez. Foto: Archivo particular suministrado a Semana - A.P.I.

“La oposición, Petro y Cepeda, no reconocen al presidente De La Espriella y anuncian, en medio de la ‘desobediencia pacífica’, que pretenden sacarlo del poder antes de cuatro años. Mucho cuidado con seguir normalizando esa narrativa y aliándose con ellos: están anunciando un golpe”, escribió.

En su publicación, Suárez también vinculó al senador Iván Cepeda con esa posición, al señalar que ambos estarían promoviendo una narrativa orientada a que De La Espriella deje la Presidencia antes de finalizar el periodo para el que fue elegido.

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Carlos Suárez, fundador de 'Estrategia y Poder', lideró la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia. Foto: Especial para El País

El mensaje de Suárez se conoció después de la intervención de Petro en Soacha, en la que el exmandatario reiteró sus cuestionamientos al resultado de las elecciones presidenciales y aseguró que el actual Gobierno no completaría el periodo constitucional.