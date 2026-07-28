El estratega Carlos Suárez pone fin a tensiones con Uribe: “Ni la majestad presidencial ni la expresidencial deben ponerse en juego”

Tras varias semanas de controversia con el expresidente Álvaro Uribe, Carlos Suárez, uno de los asesores más cercanos del presidente electo Abelardo De La Espriella, anunció que da por terminada la disputa con el exmandatario y lanzó un llamado a privilegiar la unidad nacional y el respeto por la investidura presidencial.

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En un extenso pronunciamiento publicado en su cuenta de X, Suárez recordó su trayectoria como abogado y afirmó que el ejercicio de esa profesión le permitió comprender la importancia de proteger la institucionalidad.

Según explicó, esa experiencia lo llevó a adoptar como principio la defensa de lo que denomina la “majestad presidencial”, sin importar quién ocupe la Casa de Nariño.

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Abelardo De La Espriella y Carlos Suárez. Foto: Archivo particular suministrado a Semana - A.P.I.

“Así actué en las épocas en que Álvaro Uribe fue presidente y, ahora, cuando el señor presidente es mi amigo Abelardo De La Espriella, no puedo sino afianzar mi mantra: ‘La majestad presidencial no se toca’”, expresó.

El asesor también se refirió a la polémica que sostuvo recientemente con el exmandatario. Mientras reconoció que Uribe considera haber sido objeto de agravios, sostuvo que él sintió que fue utilizado como “el florero de Llorente” para atacar la investidura del presidente electo.

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Así se vivió la campaña de Abelardo De La Espriella, el recorrido que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Colombia. Foto: SEMANA

No obstante, aseguró que es momento de dejar atrás esa confrontación. “La unidad de la Patria está por encima de todo. Ni la majestad presidencial ni la expresidencial deben ponerse en juego en enfrentamientos inanes cuando Colombia reclama que trabajemos por reconstruir la patria”, señaló.

En ese sentido, Suárez invitó públicamente al expresidente Uribe a “pasar la página” y a “honrar la majestad presidencial del hoy presidente y la suya como expresidente”, al tiempo que anunció que, por su parte, da por cerrada “de manera unilateral” la discusión pública.

Álvaro Uribe Vélez Foto: Getty Images via AFP

Finalmente, agradeció el respaldo recibido por parte de seguidores del presidente electo y pidió concentrar los esfuerzos en acompañar el inicio del nuevo Gobierno para avanzar en la reconstrucción del país.

“Gracias a los defensores de la Patria por su apoyo: les pido emplear todas nuestras fuerzas para que, entre todos y con la ayuda de Dios, el Tigre logre la reconstrucción de Colombia y convertirla en la Patria Milagro. Yo seguiré ¡Firme por la patria”, finalizó Suárez.