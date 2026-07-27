La exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, volvió a lanzar fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro. Horas después de responderle por revelar información sobre su salud mental, la funcionaria concedió una entrevista a Canal 1 en la que aseguró sentirse completamente traicionada por el mandatario y expresó su preocupación por lo que, según ella, podría ocurrir en adelante.

Angie Rodríguez le responde a Gustavo Petro tras revelaciones sobre su situación de salud mental y lo culpa: “Me parece una bajeza”

Rodríguez afirmó que, tras los hechos recientes, cambió por completo la percepción que tenía del jefe de Estado.

“Ya no confío en él. Me siento absolutamente traicionada. Traicionó el proyecto político. El proyecto no era para nadie más”, señaló.

La exfuncionaria aseguró que ahora teme por su integridad y sostuvo que, durante su paso por el Gobierno, recibió presiones para cometer irregularidades.

“Ahora siento que todo tiene sentido y me da miedo que puedan hacer algo contra mi vida, ellos mismos, o que me hagan un montaje o me lleven presa, porque me han hecho muchas trampas para que yo cometa delitos”, dijo Rodríguez.

Incluso, al ser consultada sobre si creía que el presidente conocía esas situaciones, respondió que ya no tiene confianza en él.

“Me siento muy violentada y todo por alzar la mano, porque eso es una red a la que yo le era incómoda; una red que busca enriquecerse, el poder y el dinero, mantenerse en el poder. La izquierda necesita mucha autocrítica, no podemos seguir idealizando a las personas”, aseguró.

Rodríguez insistió en que sus diferencias no son con las ideas políticas de izquierda, sino con quienes, según ella, terminaron desviando ese proyecto.

“No podemos permitir que esos ideales se sigan pagando por personas que traicionaron este proyecto”.

Las razones por las que dice que se enfrentó al Gobierno

Durante la entrevista, Rodríguez también explicó lo ué, según ella, desencadenó el enfrentamiento con el Ejecutivo. Contó que todo comenzó en el consejo de ministros del pasado 21 de julio, cuando el presidente anunció el traslado de recursos, incluido un billón de pesos del Fondo Adaptación, para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño.

La exfuncionaria afirmó que se opuso porque, según explicó, esos recursos ya estaban comprometidos para proyectos estratégicos como las obras en La Mojana y el cierre de Caregato.

“Como gerente me opongo y es cuando empieza a presentarse toda la situación”, aseveró.

Rodríguez sostuvo que nunca existieron los estudios técnicos, jurídicos o financieros que respaldaran la decisión y aseguró que tampoco se convocó al consejo directivo del Fondo Adaptación.

“La salud mental no se usa para desacreditar”: duro mensaje de psiquiatras a Petro por revelar la historia clínica de Angie Rodríguez

“Nunca hubo una evaluación técnica con el equipo. Nos informaron una hora antes del consejo de ministros. No hubo planeación y el consejo directivo nunca fue convocado; simplemente se actuó de manera presuntamente irregular”, recalcó.

Con estas declaraciones, Angie Rodríguez profundizó el choque con el presidente Petro, al asegurar que las diferencias comenzaron por su negativa a avalar el traslado de recursos públicos y que, desde entonces, terminó siendo objeto de ataques, presiones y, ahora, de la divulgación de información relacionada con su estado de salud mental.