Abelardo De La Espriella ordenó construir la primera brigada del Ejército una vez que se posesione: estos son los detalles

El equipo de comunicaciones del presidente electo, Abelardo De La Espriella, publicó un comunicado en el que se revelan más detalles de una declaración que dio el domingo, 26 de julio, en sus redes sociales.

En ese documento, el mandatario electo entrega más elementos sobre una instrucción que impartió al ministro de Defensa designado, general en retiro Jorge Mora, para la construcción de una brigada del Ejército, una vez que se lleve a cabo la ceremonia de posesión.

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“El presidente electo Abelardo De La Espriella impartió instrucciones precisas al ministro de Defensa designado para garantizar que la construcción y puesta en funcionamiento del Batallón de Alta Montaña de Jamundí sea una prioridad desde el primer día de Gobierno”, expresa el comunicado.

A su turno, el mandatario electo, Abelardo De La Espriella, expresó en la declaración que dio en sus redes sociales y las cuales retomó su equipo de prensa para este lunes 27 de julio: “Vamos a asegurar esa zona con ese batallón. No voy a abandonar el suroccidente colombiano. No voy a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo en esa región del país”.

Comunicado equipo de prensa presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Comunicado equipo de prensa presidente electo Abelardo De La Espriella.

Sumado a ello, el equipo de prensa del mandatario colombiano electo, expresó que “Esta decisión garantizará la presencia del Estado para proteger a los ciudadanos y fortalecer el control territorial, en una región que ha sido golpeada por los grupos armados ilegales. En el gobierno de la Patria Milagro, la autoridad se ejercerá con decisión, dentro del marco constitucional y legal, y siempre al lado de la Fuerza Pública y los ciudadanos de bien”.

En la declaración que dio el domingo, De La Espriella notificó al país que el evento de transición de mando se hará en Cali, Valle del Cauca, el próximo 7 de agosto.

“Por ello le solicito a la Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar todas las condiciones logísticas", detalló el presidente electo Abelardo De La Espriella.

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Finalmente puntualizó: “Esa región ha sufrido los golpes del terrorismo y por eso estaremos allí con la presencia institucional. Después de posesionarme, el primer consejo de seguridad de mi gobierno se realizará en la base Aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali”.