Abelardo De La Espriella designó a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas

Este lunes 27 de julio, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de un nuevo integrante de su equipo de Gobierno que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto.

Se trata del abogado Mauricio Gaona y en el mensaje que publicó el presidente electo en su cuenta personal de X, reveló las primeras tareas que tendrá Gaona como nuevo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas.

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“Él que ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo y que hoy regresa para poner todo ese conocimiento al servicio de la Patria”, dijo en el mensaje.

Y agregó: “Me honra anunciar a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional, ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiado siempre por el mérito, la ética y el servicio público”.

“Desde la ONU representará a Colombia con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global”, resaltó Abelardo De La Espriella.

Finalmente, concluyó: “La transformación de Colombia también comienza con quienes la representan ante el mundo. En la Patria Milagro, los mejores talentos estarán al servicio de la Nación”.

Entretanto, el equipo de prensa del presidente electo publicó un comunicado sobre la trayectoria de Gaona: “Jurista, académico, autor y analista internacional con una trayectoria profesional y académica desarrollada en América Latina, América del Norte, Asia y Europa. Especialista en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Democracia. Un verdadero número uno. Técnico por mérito propio, guiado por un compromiso ético inquebrantable con la excelencia. El hijo, que es fiel reflejo de su maestro: su padre, Manuel Gaona Cruz”.

Este es el comunicado en el que se confirma la designación de Mauricio Gaona. Foto: comunicado designación de Mauricio Gaona.

“El que pondrá al servicio de la Patria una trayectoria internacional excepcional construida sobre una profunda convicción de excelencia académica, ética de Estado y defensa transcontinental de la democracia, será el representante de nuestro país ante las Naciones Unidas, acreditando una sólida experiencia en las instituciones más prestigiosas del mundo: Harvard, McGill, UCLA y Sorbona-Assas”, se desprende de la comunicación.

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Por último, se lee en el documento: “Hoy Colombia le abre sus puertas a una nueva era: consensos entre naciones para consolidar el sistema internacional, forjar alianzas estratégicas globales, restablecer nuestras relaciones internacionales y redefinir la cara de Colombia ante el mundo. Es el momento de recuperar los valores inherentes a la república para hacer de nuestro país un referente internacional frente a los grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad. La transformación de la imagen de Colombia ante el mundo empieza con sus representantes. Es hora de que al país lo lideren sus talentos más preparados e idóneos”.