Abelardo De La Espriella le pide autorización al Congreso para trasladar su posesión de Popayán a Cali

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitó este lunes a la Cámara de Representantes convocar en Cali la sesión plenaria del próximo 7 de agosto, con el fin de trasladar allí la ceremonia de posesión presidencial que inicialmente estaba prevista para realizarse en Popayán.

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El Tigre solicitó este lunes a la Cámara de Representantes convocar la sesión plenaria del próximo 7 de agosto en Cali, con el fin de trasladar allí la ceremonia de posesión presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La petición obedece a las afectaciones que la actividad volcánica ha generado en la operación aérea y la logística en la capital del Cauca.

De acuerdo con el comunicado emitido por su equipo de prensa, el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán ha permanecido cerrado durante más de una tercera parte de los últimos veinte días debido a la caída de ceniza, situación que, según se explicó, impide garantizar las condiciones de seguridad y organización que requiere un evento de esta magnitud.

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Barranquilla sería protagonista de la primera iniciativa del nuevo gobierno. Foto: @DELAESPRIELLASTYLE

Pese al cambio de ciudad, De La Espriella afirmó que mantiene su compromiso de que la posesión se lleve a cabo en el suroccidente colombiano, como había sido anunciado desde el inicio.

Según indicó, la ceremonia busca convertirse en un homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública que, en sus palabras, han defendido la libertad, la democracia y la institucionalidad del país.

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El Capitolio Nacional de Colombia, sede del Congreso. (Colprensa - Álvaro Tavera) Foto: Álvaro Tavera

El presidente electo también sostuvo que Cali merece sentir desde el primer día de su mandato una presencia decidida del Estado, al considerar que la región ha sido una de las más golpeadas por la violencia asociada al narcotráfico.

Asimismo, anunció que, una vez asuma la Presidencia de la República, el primer consejo de seguridad de su Gobierno se realizará en esa zona del país.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Catalina Olaya

Finalmente, hizo un llamado al Senado y a la Cámara de Representantes para que adopten la decisión de trasladar la ceremonia “con la responsabilidad y la altura que las circunstancias excepcionales demandan”.