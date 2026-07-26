Abelardo De La Espriella anuncia que tiene lista la primera reforma constitucional que presentará ante el Congreso

Durante una transmisión en vivo, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció cuál será la primera reforma constitucional que presentará al Congreso de la República. La iniciativa busca que Barranquilla sea reconocida en la Constitución como capital alterna del país, una figura que, según explicó, coexistiría con Bogotá.

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Barranquilla, en el centro de la primera reforma constitucional

El mandatario aclaró que la propuesta no pretende modificar la condición de Bogotá como capital de Colombia, sino ampliar la presencia institucional del Gobierno en otras regiones.

“Presentaré al Congreso de la República una propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia, por supuesto, junto con nuestra querida Bogotá”, afirmó De La Espriella.

La ventana al mundo en Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Además, insistió en que el objetivo no es cambiar la sede principal del Estado.

“No se trata de trasladar la capital del país, se trata de acercar el poder a los ciudadanos y demostrar que Colombia no se gobierna únicamente desde el centro, sino desde cada rincón de la patria”, aseguró el presidente electo.

Torre Colpatria, en el centro internacional de Bogotá. Foto: Getty Images

Gobierno con presencia permanente en el Caribe

Como parte de esa propuesta, De La Espriella indicó que Barranquilla sería una sede permanente de la Presidencia y explicó que desde esa ciudad desarrollaría parte de las actividades oficiales de su administración.

“Barranquilla, queridos compatriotas, será una sede permanente de la Presidencia de la República. Desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana voy a despachar, voy a realizar consejos de ministros, voy a recibir delegaciones nacionales e internacionales”, señaló.

El mandatario electo sostuvo que la medida también busca reconocer el papel del Caribe colombiano en la economía nacional y reiteró que su intención es mantener una administración con mayor presencia en las regiones.

“La Patria Milagro no será un gobierno encerrado en los muros de un palacio, será un gobierno en las calles, en los municipios, en la provincia, en los pueblos, en los departamentos y al lado de la gente, que es lo que me gusta a mí”, concluyó De La Espriella.