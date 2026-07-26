El presidente de la República, Gustavo Petro, quien terminará su mandato el próximo 7 de agosto, volvió a generar polémica en las redes sociales, en las cuales ha estado muy activo a lo largo del fin de semana.

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Un nuevo mensaje en su red social X, en el cual hace referencia al saludo militar por parte de civiles, sin mencionar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, fue el nuevo foco.

La publicación adjunta una foto de un grupo de personas tras un evento del pasado viernes en el centro de Bogotá, luego del traslado de la espada de Simón Bolívar de la Casa de Nariño a la Quinta de Bolívar.

“Aquí en la foto de abajo aparecen antiguos militantes del M19 y sus nuevas generaciones después de la entrega de la espada de Bolívar a la casa de Bolívar, de donde la sacamos como símbolo y propiedad del pueblo para que continúe su lucha”, escribió el mandatario.

Petro destacó que estas personas “tienen como misión seguir cuidando la espada y mantener su objetivo: lograr que Colombia sea justa y mantener la vigencia de quienes murieron por ese objetivo".

Unas líneas más abajo se volvió a referir a los militantes del M19, de quienes dijo que hicieron la paz y mantienen firmes sus principios:

“Deben pasar a las técnicas del jaguar, haciendo un llamado directamente al Pacto Histórico, el grupo político que liderará tras salir de la presidencia.

“Debe ser un gran Pacto por la Vida, debe ser jaguarista al interior del pueblo para resistir y vencer. Todos sabemos que civil que haga saludo militar no es más que un paramilitar en potencia y no debe contar con la confianza del pueblo, porque es asesino en potencia”.

El jefe de Estado explicó que “el saludo militar es entre militares, nosotros lo fuimos, pero respetamos a las fuerzas militares de la constitución del 91 que por ningún motivo deben apuntar jamás sus armas contra el pueblo. Las armas de la Nación, como lo fueron las armas del M19, son propiedad del pueblo”.

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Y sentenció: “Ningún excombatiente del M19 que prometió dejar las armas y la actividad militar debe hacer saludo militar, así tengamos derecho”.

Finalmente, aseguró: “Juramos no usar la violencia y las armas hace 37 años y hemos cumplido. Y buscaremos al máximo que Colombia no entre de nuevo a la violencia política que desde el estado desatarán contra el pueblo".