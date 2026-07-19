Gustavo Petro acepta ser el presidente del Pacto Histórico al terminar su mandato: “He pedido el reglamento más estricto”

El presidente saliente Gustavo Petro aceptó el ofrecimiento del excandidato presidencial Iván Cepeda de asumir la presidencia del Pacto Histórico al terminar su mandato.

Petro hizo pública su decisión en su cuenta de X, donde dijo que asumirá después de unas vacaciones.

“Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico. Cuando salga de la Presidencia de la República, y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante 4 años de gobernar, acepto la propuesta de mi partido", manifestó Petro en sus redes sociales.

Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico, cuando salga de la presidencia de la república y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante 4 años de gobernar: acepto la propuesta de mi partido



Espero una bancada unida y por eso he pedido el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 20, 2026

Dijo que espera “una bancada unida” y reveló que por eso pidió “el reglamento más estricto de la bancada y que toda votación sea de verdad, verdad pública”.

“Se acaban los manguitos. Mañana espero de la bancada una decisión unánime y pública hasta en su voto individual, que ayude a impedir el destripamiento político y social como lo ha anunciado quien ganó por fraude electoral”, agregó, asegurando que irán “hacia la paz y la justicia social”.

Advirtió que este lunes, 20 de julio, nadie del Pacto Histórico y de la Gran Alianza por la Vida “debe votar por quienes representan una coalición que quiere criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia”.

Iván Cepeda propone que Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico como partido político

“Ni la derecha se debe criminalizar por el hecho de ser derecha, le di todas las garantías democráticas en mi gobierno, y tampoco el progresismo se debe criminalizar”, recalcó Petro.

Dijo que “la base de la democracia es la libertad política y no su judicialización” y reiteró su llamado a la bancada, con un mensaje a Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella.

“Mañana nadie del Pacto, y espero de la Alianza, puede caer en la tentación de apoyar el fascismo. Lamento que el señor Rodrigo Lara se entrometa en decisiones que son de los partidos, pero ese es el primer toque del fascismo", concluyó.

Este 20 de julio se definirán las mesas directivas en el Senado y la Cámara de Representantes, pero la bancada petrista aún no ha tomado una decisión.