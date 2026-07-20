Rodrigo Lara a Gustavo Petro: “Su deber es que la oposición sea democrática y pacífica, no con primeras líneas callejeras”

Además de persistir en su negativa a reconocer el triunfo de Abelardo De La Espriella como su sucesor en la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro pronunció su último discurso como comandante en jefe de las Fuerzas Militares durante el desfile del 20 de julio, en el sur de Bogotá. En su intervención, fiel a su tono confrontacional, arremetió nuevamente contra el gobierno entrante.

Prometió huelgas y paros, así como manifestaciones callejeras si, en su concepto, sus sucesores en la Casa de Nariño deshacen parte de lo que él considera logros de su mandato.

Como respuesta a sus palabras, Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por De La Espriella, publicó un contundente mensaje en su cuenta de X, dirigido a Petro, en el que le aseguró:

“Muy a su pesar, su partido contará con todas las garantías por parte de este gobierno entrante para el ejercicio democrático de la oposición”.

Asimismo, se refirió al papel de jefe de la oposición que ejercería Petro, como líder del Pacto Histórico. Lara le recordó al mandatario saliente que su deber es que esa oposición sea democrática y pacífica. “Que se ejerza en el Congreso y no en primeras líneas callejeras infiltradas por sus amigos de la ‘paz total’”.

Lara también se refirió a una de las más recientes polémicas políticas, que tiene que ver con la elección del presidente del Senado para la legislatura que comienza este 20 de julio.

“Usted es libre de solicitar el voto por el Dr. Honorio Enríquez, candidato de un sector del Centro Democrático. Todo el país conoce que su propósito y el de sus aliados no es otro que el de sabotear por intereses mezquinos el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella”, le dijo el también excongresista al actual presidente.

Lara remató su mensaje diciéndole a Petro que desde el gobierno entrante no van a permitir ningún sabotaje, pues a ellos los respalda “la esperanza, el cariño y la confianza del pueblo colombiano”.