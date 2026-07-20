11 frases de Gustavo Petro el 20 de julio: un “segundo grito de independencia”, “Cepeda es el presidente” y “me despido, por ahora”

El presidente Gustavo Petro llegó al sur de Bogotá con uno de los símbolos más representativos de la lucha insurgente en el país: el sombrero de Carlos Pizarro. La prenda, que usaba el comandante del M-19 y fue recuperada tras el atentado que acabó con su vida en 1990, representa para el mandatario “un símbolo de paz”, el cual, según él, ha sido objeto de calumnias por parte de la “gran prensa”. Antes de comenzar su discurso, el presidente se la entregó a su hija, la congresista del Pacto Histórico María José Pizarro.

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En su discurso, el presidente se refirió a múltiples temas y lanzó varias críticas al nuevo gobierno. Estas fueron algunas de sus frases más destacadas.

1. “Es un símbolo de paz”

Así presentó el presidente la prenda del excomandante guerrillero:

“Este sombrero de Carlos Pizarro tiene una significación especial que las generaciones recientes deben conocer en toda Colombia. Porque este sombrero ha sido calumniado por alguna prensa tradicional de la mentira. Este sombrero perteneció al comandante, primero, y luego candidato presidencial, Carlos Pizarro. Nunca fue usado en una acción violenta. Este sombrero lo compró él exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el Movimiento 19 de Abril y el Estado de Colombia. Por tanto, es un símbolo de paz. Paz que nos trajo, como cosas concretas, la Constitución de 1991. Fue el pueblo el que, por elección popular, libre y democrática, eligió a las fuerzas que había dirigido el candidato presidencial Carlos Pizarro, asesinado en abril de 1990”.

Petro le entregó a María José Pizarro el sombrero del jefe del M-19, Carlos Pizarro, que quiso convertir en patrimonio. “Es un símbolo”

2. “Los dueños desesperados de la riqueza en Colombia que no se afanen tanto”

El presidente aclaró que aún le faltan semanas para terminar su mandato y aseguró que su gobierno estará al servicio de la ciudadanía hasta el último día.

“Al pueblo de Colombia, al que me debo, cuyo mandato expresado en 2022 he cumplido, y termina el 7 de agosto, en el momento en que alguien tome la banda presidencial y jure por una Constitución que ojalá respete”, aseguró el mandatario.

“Tenemos que hablar de lo que acaba de pasar en estas avenidas. La Fuerza Pública de Colombia, y es simbólico, lo quise hacer así como comandante supremo de las Fuerzas Militares que soy hasta el 7 de agosto. Así que los dueños desesperados de la riqueza colombiana, aún quedan unos días para que contemplen la obra política al destruir una esperanza y abrirle las puertas a un fascismo real en Colombia”, agregó.

3. “Maldito el soldado que apunte su arma contra el pueblo”

El presidente utilizó esta frase, que atribuyó a Simón Bolívar, para enviar un mensaje a las Fuerzas Militares. Aseguró que fue durante su gobierno cuando se logró aumentar los ingresos de los soldados y patrulleros de Colombia.

“¿Cómo diablos la oligarquía tenía a los soldados arriesgando sus vidas como si fueran esclavos, sin comida a veces, tratados como animales?”, dijo el mandatario.

“Elevamos el salario de 300 mil al salario vital de dos millones de pesos en solo cuatro años”, agregó.

Luego aseguró que los miembros de las Fuerzas Militares deben seguir la Constitución de 1991. “El que ataque la patria ataca al pueblo, y el que ataque al pueblo ataca a la patria”.

4. “Pudo ser mejor, claro, pero es un gobierno que pasará como uno de los mejores de la historia de Colombia”

“Quise venir aquí a despedirme, por ahora, en lo que será el último discurso que pronuncie ante la población en Colombia durante mi Gobierno a nivel nacional. Quiero hablar ahora. Hablando de este Gobierno, en esta despedida transitoria, podemos hablar de los problemas que aún tienen Bogotá, el país y el mundo. Tenemos que abordarlos en las calles, junto a la gente del sur de Bogotá, que tan leal y firme ha sido”, aseguró el presidente Petro.

Presidente Gustavo Petro Foto: AP Photo/Fernando Vergara

En su discurso, el mandatario presentó un balance de los logros de su gobierno en distintos frentes y aseguró que, aunque “pudo ser mejor”, considera que pasará a la historia como “uno de los mejores de la historia de Colombia”.

5. “Colombia y Argentina perdieron el mundial por la codicia”

El presidente se refirió al Mundial de Fútbol, cuya final se disputó este domingo, y aseguró: “Argentina y Colombia perdieron por codicia y falta de humildad. Lo dije y me miraron feo. ¿Por qué ganó España? Porque se ayudan entre sí”, afirmó.

6. “No se necesitan megacárceles para empresarios de Miami”

Según Gustavo Petro, no se necesita una política de seguridad de mano dura para mejorar los indicadores del país, ni “megacárceles para empresarios de Miami”.

“Se necesitan sedes universitarias y subir los ingresos de las familias trabajadoras. Y darles tierras a los campesinos y las campesinas”, dijo.

Luego aseguró: “Los fascistas son criminales y no locos”.

7. “Si la reelección no hubiera sido solo para Uribe y Santos”

El presidente Petro destacó varios indicadores sociales de su gobierno que, durante los últimos años, han sido objeto de debate entre los expertos. Además, aseguró que, si “la reelección no hubiera sido solo para Uribe y Santos... esta sociedad saldría definitivamente, los datos de este gobierno lo demuestran, de la violencia y de la inseguridad por delincuencia. La paz es el objetivo máximo de la sociedad”.

Muñeco en alusión al presidente Gustavo Petro en Puerto Rellena, Cali. Foto: Regiones Consejería Presidencial

El primer mandatario dijo que el resultado de su gobierno no son los ladrillos, sino las cifras de pobreza, mortalidad infantil y educación, entre otras.

8. “Si avanzamos, deberíamos haber reelegido el gobierno; es lo racional”

El presidente Petro insistió en que la reelección era el camino y afirmó: “Si avanzamos, deberíamos haber reelegido el gobierno; es lo racional”. Posteriormente, reiteró su tesis de que hubo fraude electoral.

9. “El presidente de Colombia es Iván Cepeda”

El mandatario reiteró su tesis de que su candidato, Iván Cepeda, fue quien ganó las elecciones.

“Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana. Que no digan cuáles son las pruebas. Se entregó con todas las pruebas, indicios, 70 mil testigos digitales, personas expertas en algoritmos y programación de computadores que descubrieron el fraude. Todito. Se ha presentado el acervo probatorio y la demanda ante la justicia, pero se presentará públicamente esta noche por redes”, aseguró.

10. “En Colombia no hay tigres y los que hay están enjaulados”

El presidente aseguró que en Colombia no existen los tigres, sino los jaguares. Sin mencionar a Abelardo De La Espriella, se refirió a este animal, uno de los más emblemáticos de la biodiversidad colombiana, y afirmó que es el que habita los ecosistemas del país.

“El tigre es un animal asiático”, aclaró.

Presidente Gustavo Petro Foto: AP Photo/Fernando Vergara

“Millones de colombianos votaron por un tigre que no existe en América en contra de sus propias libertades por falta de educación, no es más. Por creerle al fake news de las redes”, agregó.

Tras referirse a las supuestas mentiras que, según él, se divulgaron durante la campaña, aseguró: “Llamaron a Iván Cepeda guerrillero, cuando no ha tomado un arma en su vida. Cuando yo creo que no mata una mosca”.

11. “Toca dar el segundo grito de Independencia. Romper un florero”

El presidente aseguró que, de ahora en adelante, en Colombia habrá un virreinato con Donald Trump como regente. “Toca dar el segundo grito de Independencia. Romper un florero y guardar las flores”, dijo.

El mandatario llamó a la resistencia civil y reiteró el argumento de Iván Cepeda sobre una supuesta injerencia extranjera.