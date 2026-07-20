Petro le entregó a María José Pizarro el sombrero del jefe del M-19, Carlos Pizarro, que quiso convertir en patrimonio. “Es un símbolo”

El 20 de julio, en lo que será su último discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro entregó el sombrero de Carlos Pizarro a su hija, María José Pizarro. “Sé que lo guardarán hasta cuando la bandera de la libertad de nuevo se alce en la Casa de Nariño”.

La prenda tiene un enorme simbolismo en la vida del comandante del M-19, que fue asesinado, el 26 de abril de 1990 cuando iba a bordo de un vuelo de Avianca que cubría la ruta de Bogotá a Barranquilla.

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Petro había anticipado que su llamado a la plaza este 20 de julio estaría lleno de significados. “Este sombrero de Carlos Pizarro tiene una significación especial que las generaciones recientes deben conocer en toda Colombia. Porque este sombrero ha sido calumniado por alguna prensa tradicional de la mentira”, dijo.

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