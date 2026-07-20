El Congreso que se posesiona este 20 de julio deberá actuar con mesura frente a leyes que apruebe: en 2025 costaron $1,3 billones

Así como Colombia no soportará el costo creciente del funcionamiento del Estado en medio de una crisis fiscal, tampoco podría asumir el impacto sobre las finanzas públicas de las leyes sancionadas por el Congreso de la República, uno de los tres poderes de la estructura del Estado.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que cada año revisa las cuentas para una década, se viene evidenciando de tiempo atrás el costo que implican esos “SÍ” que se obtienen en los debates del Legislativo y que, en ocasiones, obedecen a decisiones tomadas en medio de la efervescencia política.

De ahí que los integrantes del nuevo Congreso, elegidos por voto popular y que tomarán posesión de sus cargos este 20 de julio, deberán tener presente este asunto durante todo el periodo legislativo.

Dado que Colombia no crecerá lo suficiente en 2026 y tampoco lo hará en 2027, lo que limitará la expansión de los recursos públicos para el funcionamiento del Estado, los proyectos de ley que se tramiten deberán considerar, más que nunca, la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Para enfrentar la situación fiscal se necesitará llevar reformas impopulares al Congreso de la República, como una tributaria. Foto: GETTY IMAGES

Justamente, el llamado explícito en el Marco Fiscal de Mediano Plazo es que “durante el debate legislativo se tenga en cuenta tanto la capacidad de gasto del sector público como la capacidad de pago de los contribuyentes”. Esto, en relación con la reforma tributaria que deambula entre las propuestas, tanto del gobierno saliente como del entrante, sin la cual no habría recursos para cubrir los gastos necesarios.

Así las cosas, hay que enfatizar que, durante 2025, solo 17 leyes sancionadas por el Congreso, que pudieron ser cuantificadas, tuvieron un impacto fiscal de 1,3 billones de pesos. Algunas tendrán un efecto transitorio y otras un costo permanente. Y eso que no para todas las normas aprobadas se tiene información disponible. Además, las cuentas que hizo el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal no incluyen los costos de las leyes de iniciativa gubernamental, como las reformas pensional y laboral, por considerar que “ya forman parte del gasto proyectado de la sección presupuestal correspondiente”.

En otras palabras, se requiere mesura frente a las leyes que estudiará el nuevo Congreso.

Déficit más alto, de 5,3 %: lo que hay en la hoja de ruta que destapó MinHacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026

Las cuentas

Según las cuentas reflejadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en 2025 el Ejecutivo sancionó 120 nuevas leyes tras su aprobación en el Congreso de la República.

El balance indica que 33 leyes, equivalentes al 27,5 % del total, no generan costo fiscal adicional.

Entre tanto, 70 leyes, correspondientes al 58,3 %, “sí tienen costo fiscal, pero no se cuenta con información precisa y suficiente para su estimación”, según el análisis del Marco Fiscal.

Finalmente, 17 leyes, solo el 14,2 %, que fueron las contabilizadas, demandan la suma mencionada: 1,3 billones de pesos. El 19,8 % del gasto por leyes sancionadas será transitorio, lo que implica sacar 264.600 millones de pesos en algún momento y ya. En cambio, las restantes, el 80,2 %, que tienen un impacto permanente, representan un gasto de 1,07 billones de pesos.

Debate a la única reforma tributaria que parobó el gobierno de Gustavo Petro, liderada por José Antonio Ocampo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Las leyes más costosas

• Ley 2511 del 31 de julio de 2025: establece lineamientos para la creación e implementación de la política pública de educación para la salud y la vida, y dicta otras disposiciones.

Su costo permanente se ha estimado en $693.500 millones.

• Ley 2460 del 16 de junio de 2025: modifica la Ley 1616 de 2013 y dicta otras disposiciones en materia de prevención y atención de trastornos y/o enfermedades mentales, así como medidas para la promoción y el cuidado de la salud mental. El costo permanente estimado es de $84.000 millones.

• Ley 2467 del 2 de julio de 2025: garantiza el acceso al servicio público domiciliario de gas combustible por redes en viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario, con un costo estimado de 68.000 millones de pesos.

Medidas para protección de los cafeteros. Foto: Colprensa

Leyes con costo, pero sin cuantificar

En el paquete de leyes sancionadas que tienen un costo fiscal, pero que aún no ha sido cuantificado, se encuentran las siguientes:

• Ley 2446 del 11 de febrero de 2025: crea la política pública de cárceles productivas en favor de la población privada de la libertad, establece incentivos tributarios y administrativos para fomentar la vinculación de entidades y organizaciones a los programas productivos carcelarios y dicta otras disposiciones.

• Ley 2469 del 2 de julio de 2025: incorpora los humedales al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional de Cambio Climático, en su componente de adaptación; adopta mecanismos en las cuencas hidrográficas y dicta otras disposiciones.

• Ley 2504 del 28 de julio de 2025: crea medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, incentiva el consumo interno, autoriza la creación del programa de donación “Quiero a los Cafeteros”, declara el café como bebida nacional y crea el piso mínimo de protección social.