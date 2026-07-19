Economía

MinTrabajo anunció que el Gobierno radicará 6 nuevos proyectos de ley antes de irse: “Más derechos y dignidad”

Entre las iniciativas que presentará el Gobierno se encuentran proyectos relacionados con el Estatuto del Trabajo, el salario vital, el trabajo agrario y las plataformas digitales.

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Redacción Semana
19 de julio de 2026 a las 1:22 p. m.
El Ministerio de Trabajo anunció que radicará seis proyectos de ley al inicio del nuevo periodo legislativo para impulsar reformas en materia laboral.
El Ministerio de Trabajo anunció que radicará seis proyectos de ley al inicio del nuevo periodo legislativo para impulsar reformas en materia laboral. Foto: Cortesía / Ministerio de Trabajo

Falta poco menos de tres semanas para que el Gobierno de Gustavo Petro termine y para que tome posesión oficialmente el presidente electo Abelardo De La Espriella. Sin embargo, el mandatario colombiano ha buscado dejar en el Congreso de la República varios proyectos que se puedan seguir tramitando luego de su salida.

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El Congreso se posesionará este 20 de julio y, con ello, iniciará un nuevo periodo legislativo. En medio de este proceso, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que, luego de la instalación, la cartera dejará radicados varios proyectos para favorecer a los trabajadores colombianos.

Salón Elíptico del Congreso de la Republica (Colprensa - Cristian Bayona).
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que las propuestas buscan ampliar los derechos y fortalecer la protección de los trabajadores colombianos. Foto: Cristian Bayona

Son exactamente seis proyectos los que esperan radicar:

  • Estatuto del Trabajo y Salario Vital, para otorgarle rango de ley al cálculo del salario que les siga permitiendo a los trabajadores y a sus familias cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, entre otros bienes esenciales.
  • ⁠Composición de las juntas de calificación de invalidez
  • ⁠Sistema sancionatorio de la superintendencia de subsidio familiar.
  • La ratificación de convenios internacionales de la OIT como el MLC, que protegen a los trabajadores de actividades marítimas, el 187 de seguridad y salud en el trabajo.
  • El convenio 193, que regula el trabajo digno en plataformas digitales
  • El jornal y el contrato agrario que garantizan trabajo decente y formalización de nuestros trabajadores del campo.
Antonio Sanguino MinTrabajo
El Ministerio de Minas y Energía también anunció la radicación de un proyecto de ley que busca prohibir futuros proyectos de fracking en Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Finalmente, aseguró que desde el Gobierno estarán acompañando a los congresistas de la Alianza por la Vida y al pueblo trabajador en el trámite de estas iniciativas, que prometen más derechos y más dignidad, indicó.

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No solo el Ministerio del Trabajo será la cartera que presentará proyectos, pues el Ministerio de Minas y Energía también radicará un proyecto de ley antifracking para prohibir futuros proyectos de fracking. La iniciativa buscaría proteger el agua, la vida y los ecosistemas colombianos, ante la amenaza de una nueva propuesta de fracking.

Plenaria
Con el inicio de la nueva legislatura, el Gobierno de Gustavo Petro busca dejar en trámite varias iniciativas antes de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: COLPRENSA