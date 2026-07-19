MinTrabajo anunció que el Gobierno radicará 6 nuevos proyectos de ley antes de irse: “Más derechos y dignidad”

Falta poco menos de tres semanas para que el Gobierno de Gustavo Petro termine y para que tome posesión oficialmente el presidente electo Abelardo De La Espriella. Sin embargo, el mandatario colombiano ha buscado dejar en el Congreso de la República varios proyectos que se puedan seguir tramitando luego de su salida.

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El Congreso se posesionará este 20 de julio y, con ello, iniciará un nuevo periodo legislativo. En medio de este proceso, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que, luego de la instalación, la cartera dejará radicados varios proyectos para favorecer a los trabajadores colombianos.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que las propuestas buscan ampliar los derechos y fortalecer la protección de los trabajadores colombianos. Foto: Cristian Bayona

Son exactamente seis proyectos los que esperan radicar:

Estatuto del Trabajo y Salario Vital, para otorgarle rango de ley al cálculo del salario que les siga permitiendo a los trabajadores y a sus familias cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, entre otros bienes esenciales.

⁠Composición de las juntas de calificación de invalidez

⁠Sistema sancionatorio de la superintendencia de subsidio familiar.

La ratificación de convenios internacionales de la OIT como el MLC, que protegen a los trabajadores de actividades marítimas, el 187 de seguridad y salud en el trabajo.

El convenio 193, que regula el trabajo digno en plataformas digitales

El jornal y el contrato agrario que garantizan trabajo decente y formalización de nuestros trabajadores del campo.

El Ministerio de Minas y Energía también anunció la radicación de un proyecto de ley que busca prohibir futuros proyectos de fracking en Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Finalmente, aseguró que desde el Gobierno estarán acompañando a los congresistas de la Alianza por la Vida y al pueblo trabajador en el trámite de estas iniciativas, que prometen más derechos y más dignidad, indicó.

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No solo el Ministerio del Trabajo será la cartera que presentará proyectos, pues el Ministerio de Minas y Energía también radicará un proyecto de ley antifracking para prohibir futuros proyectos de fracking. La iniciativa buscaría proteger el agua, la vida y los ecosistemas colombianos, ante la amenaza de una nueva propuesta de fracking.