219 personas viajarán en la delegación del Gobierno a la Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, expidió un decreto en el que detalló la delegación que irá a representar al país en la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 2026 en Ginebra, Suiza.

Ministerio de Trabajo le dijo a la OCDE que este gobierno creó 2,3 millones de empleos

Uno de los hechos que más llama la atención es la amplia comitiva que irá a ese viaje en representación de los colombianos, pues se cuentan 219 personas.

La delegación está encabezada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, así como Diego Garzón, jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Como representante permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, está el embajador Gustavo Adolfo Gallón.

Como consejeros técnicos y delegados suplentes del Gobierno en la Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra están: Ramón Muñoz, Álvaro Ayala, Álvaro Rodríguez, David Jara, Sixta Zúñiga y Allan David Paternina.

A la lista se suman personas que acompañan al ministro, delegados, consejeros, entre otros.

Llama la atención que dentro de la lista aparecen varios líderes sindicales como Jorge Iván Diez, Percy Oyola, entre otros.

Igualmente, están varios magistrados de las altas cortes como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Sobre los gastos asumidos por el Estado para trasladar a la amplia comitiva se especifica en el documento que serán pagados “con el presupuesto de las entidades a las que estén vinculados los funcionarios integrantes de la delegación” de acuerdo a las normas vigentes.

El decreto fue firmado el pasado 1 de junio por la canciller Yolanda Villavicencio y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

La delegación está encabezada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La 114a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se desarrollará en junio, en la que los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores de los 187 Estados Miembros de la OIT se reunen para debatir del mundo del trabajo, entre ellos, las condiciones laborales, plataformas, programas, igualdad de género, diálogo social, entre otros.

En total hay 167 estados miembros, 2 estados observadores no miembros, 21 organizaciones internacionales oficiales y 62 organizaciones internacionales no gubernamentales.

Se espera que haya presencia de 109 ministros de distintos países, 583 delegados, 998 consejeros técnicos y suplentes y 1.040 consejeros técnicos.

SEMANA consultó al Ministerio del Trabajo para saber la razón de la amplia comitiva, sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta.