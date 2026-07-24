Gustavo Petro arremetió contra Donald Trump: “Pareciera que asesores del narcotráfico asesoraran al presidente de EE. UU.”

En medio del evento por el retiro de la espada de Bolívar de la Casa de Nariño, el presidente saliente, Gustavo Petro, nuevamente lanzó una aguda pulla en contra de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En uno de los apartes del discurso que dio Petro, arremetió contra Trump insinuando que estaría recibiendo, al parecer, concejos de asesores del narcotráfico.

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“Lo voy a decir con claridad. Pareciera que muchos asesores del narcotráfico vivieran en Washington y asesoraran al presidente de los Estados Unidos. Mucho más de lo que asesoraron a los presidentes de Colombia, uno de los cuales incluso fue su socio y solidario”, expresó Gustavo Petro.

Y agregó en su intervención: “La espada de Bolívar no sirve para ser cuidada así las cinco repúblicas de Bolívar están en proceso de perder su independencia y convertirse de nuevo en virreinato, quizás Colombia más que Venezuela porque aún en Venezuela gobiernan, así no estemos de acuerdo, señores y señoras que son ciudadanas y ciudadanos de Venezuela y de nadie más, pero aquí en Colombia...”.

El presidente saliente, Gustavo Petro, arremetió contra Donald Trump: “Pareciera que muchos asesores del narcotráfico asesoraran al presidente de EE. UU.” https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8u9OCGUTbL — Revista Semana (@RevistaSemana) July 24, 2026

Pero en ese mismo evento que se desarrolló este viernes 24 de julio, Petro volvió a cuestionar la posesión del mandatario electo Abelardo De La Espriella en una guarnición militar en el departamento del Cauca.

“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo en que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, insistió el presidente saliente Petro.

También expresó:”Después de ese segundo verán qué hacen. No estoy de acuerdo en que en el Cauca se realice una afrenta contra la democracia y la República, tratando de llevar al pueblo caucano a una trampa de violencia”.

“Ya sabemos que muchísimas armas han sido llevadas de Ecuador al Cauca Ya sabemos que están esperando que movilizaciones campesinas e indígenas libertarias Salgan a protestar ante una posesión ilegítima Y ya sabemos que esperan eso para lanzar el primer destripamiento contra el movimiento social de Colombia”, concluyó.

Gustavo Petro insistió en la posesión de Abelardo De La Espriella en una guarnición militar: “No doy permiso”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos castigó a Gustavo Petro al incluirlo en la lista Clinton, la cual según expertos en la materia tiene consecuencias financieras como un “bloqueo absoluto”.