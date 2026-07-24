Petro habla del traslado de la espada de Bolívar y genera revuelo por llamativa frase: “Conquistemos la segunda independencia”

El presidente Gustavo Petro sorprendió con un mensaje en el que habló sobre la espada de Simón Bolívar, en el que hizo alusión a una segunda independencia.

La espada de Bolívar sale de la Casa de Nariño: Gustavo Petro confirmó cómo será el traslado este viernes 24 de julio

El arma del libertador fue devuelta a la Casa Museo Quinta de Bolívar en la ciudad de Bogotá, este viernes, 24 de julio.

El mandatario publicó un video del evento en su cuenta de X y lo acompañó con unas palabras. “Sale la espada de Bolívar de la Casa de Nariño. Espero que el pueblo bogotano que la cuide“, dijo.

“La espada sale hacia la Quinta de Bolívar en ostracismo. El 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia“, agregó.

Gustavo Petro (izquierda) habló del supuesto fin de la independencia de Colombia el 7 de agosto de este año, cuando se posesiona como presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje El País

Pero lo que más llamó la atención fueron las palabras que utilizó en la última parte de la publicación:

“La espada de Bolívar volverá a brillar cuando conquistemos la segunda independencia nacional“.