Productores de Viche en Chocó tendrán su agosto en septiembre, tras anuncio del presidente Abelardo De La Espriella

Los productores del Viche, el destilado artesanal que se prepara en departamentos como Chocó, están sonando las copas, tras el anuncio hecho por el presidente Abelardo De La Espriella, durante su visita al departamento, donde tuvo lugar la cumbre de empresarios con el gobierno.

Dentro de los varios anuncios que hizo el mandatario, como parte del acuerdo establecido entre el sector público y el privado, para poner el hombro por el desarrollo del Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto del 10 de agosto, se destaca uno que fue explicado al final de la intervención de De La Espriella.

Se trata de la compra “de todo” el Viche que se produce en Chocó, transacción que se hará, según confirmó el jefe del Estado, a través de la Central Mayorista de Antioquia.

El mismo presidente se encargó de promover la bebida, propia del Pacífico colombiano, preparada a partir de la caña de azúcar, como afrodisíaco.

El Viche se elabora artesanalmente, principalmente por comunidades afrodescendientes, mediante la fermentación y destilación de jugos de caña nativa sin adición de anís.

Puede tener entre 30 y 50 grados de alcohol y su uso se ha extendido, para la preparación de cocteles y otras mezclas. Desde 2021 fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la Nación.