Así es el canal interoceánico anunciado por Abelardo De La Espriella: conectaría el Urabá antioqueño y el Pacífico chocoano

Este lunes, 7 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella llegó a Quibdó, Chocó, en compañía de varios empresarios, entre estos Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), representante de la Organización Ardila Lülle (OAL), con el objetivo de presentar la hoja de ruta de la reconstrucción de ese departamento que se vio seriamente afectado por el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

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Al finalizar la reunión en la que estuvieron presentes los empresarios, autoridades territoriales y algunos funcionarios del gabinete ministerial, el presidente De La Espriella anunció que su Gobierno buscará construir un canal interoceánico en el Chocó.

En la imagen, la reunión en el Chocó este lunes, 7 de septiembre. Foto: Presidencia

“Hay una idea que me viene rondando en la cabeza y muchos dirán que es una locura, pero yo estoy acostumbrado a que me digan que no se puede para probar que sí se puede y con este grupo de empresarios, pues por supuesto que es más viable. He ordenado que se realice la evaluación de la posibilidad de una obra que ya está estudiada y tiene alguna proyección que es el canal interoceánico. Tenemos una posibilidad impresionante aquí en el Chocó”, dijo De La Espriella.

Posteriormente, el presidente De La Espriella le dio la palabra a Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro, para que explicara en qué consistiría dicha megaobra.

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“Sí, hay dos posibilidades para conectar el Atlántico y el Pacífico, desde el Urabá antioqueño, hasta un puerto de aguas profundas en el Pacífico Chocoano. Aguas profundas naturales. Y hay dos posibilidades que son las que se van a a seguir estudiando, presidente. Que son, un canal interoceánico y el otro ferrocarril que una ambos puertos y poder trasladar mercancías entre los dos océanos”, explicó Uribe Tamayo.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde Chocó que su Gobierno buscará construir un canal interoceánico. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/taI7UvdiDn — Revista Semana (@RevistaSemana) September 7, 2026

Acto seguido, el mandatario de los colombianos dijo que se va a empezar a estructurar dichos proyectos los cuales, según afirmó, los empresarios que estuvieron presentes en el Chocó, están interesados.

“Vamos a empezar a estructurar esos proyectos y los empresarios que nos acompañan han manifestado interés en conocer la propuesta”, concluyó De La Espriella.