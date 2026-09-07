Las oportunidades de desarrollo que tiene el Chocó, tras el escenario causado por el terremoto del 10 de agosto, protagonizaron el mensaje transversal de la cumbre adelantada este lunes, 7 de septiembre, entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y los empresarios colombianos, que se reunieron en Quibdó.

La apuesta del presidente de la República es que queden construidas las condiciones para que este departamento olvidado pueda despegar, pues, según dijo, no se darán solo ayudas momentáneas. “No vengo a entregar subsidios para dejar quietas las condiciones que mañana podrían producir una nueva crisis. Mi propósito es ayudar a Chocó a ponerse en pie”, aseguró.

Más de 2 billones de pesos le han aportado los empresarios a esta coyuntura, reconoció De La Espriella, por lo que agradeció el nuevo encuentro en el que se llegó a un acuerdo con el sector privado, sobre ocho puntos específicos.

Ocho puntos

De La Espriella planteó ocho puntos específicos sobre los cuales actuará el Gobierno en esa zona del país. Se requieren inversión y voluntad política, agregó el jefe del Estado:

1. Infraestructura

El desarrollo en este sector se iniciará con la construcción del malecón de Quibdó, que fue catalogada como estratégica para el impulso del turismo y, por esa vía, de la economía del departamento, pues, al decir de De La Espriella, “no habrá Patria Milagro sin el desarrollo del Chocó”.

Los 8 puntos del acuerdo entre el Gobierno De La Espriella con empresarios, por la reconstrucción del Chocó

Según afirmó el presidente, los empresarios manifestaron su interés en la financiación de la obra, cuya estructuración se hará entre las instancias nacional, departamental y municipal, de la mano con el sector privado.

Cumbre de empresarios en Quibdó, Chocó Foto: Presidencia

La expectativa es que el malecón gastronómico permita fortalecer el frente del río Atrato, mientras se genera empleo y se potencia el turismo de la zona.

2. Capital semilla

Las empresas Colombina, Bancolombia y Tecnoglass se comprometieron a aportar 5.000 millones de pesos para capital semilla, de manera que se abran oportunidades para los emprendedores afectados por el terremoto.

Serán mil emprendedores beneficiados para que puedan empezar de nuevo con sus negocios, afirmó el ministro de Comercio, Mauricio Amín.

3. El canal interocéanico

Es una de las obras que el presidente De La Espriella mencionó como prioridad para conectar el Atlántico y el Pacífico desde el Urabá antioqueño hasta un puerto del Pacífico chocoano.

Según confirmó el empresario Jaime Andrés Uribe: “Sería un canal interoceánico y un ferrocarril que una ambos puertos y permita trasladar mercancías”.

Elsa Noguera, ministra de Transporte Foto: Presidencia / Youtube

4. $ 1 billón para infraestructura

En línea con la idea de obras grandes que generen eficiencia, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, fue la encargada de anunciar un paquete de cinco grandes vías para el departamento que ahora está en el foco del Gobierno, incluido el Aeropuerto de Bahía Solano.

Estas obras “permitirán al Chocó conectarse con otros departamentos y acercarse más rápido al mar”, manifestó la funcionaria, quien aseguró que la inversión será de 1 billón de pesos, financiados “miti miti” con inversión de los empresarios y la estrategia de obras por impuestos.

5. Régimen especial minero

En el sector minero, el trabajo estará dirigido a la formalización minera, de acuerdo con las declaraciones de la ministra de esa cartera, María Nohemí Arboleda.

María Nohemí Arboleda, ministra de Minas. Foto: Presidencia de la República / Youtube

6. Sostenibilidad energética para el Chocó

Bien se ha enfatizado que sin transmisión no hay energía. Las redes para que llegue la energía se han desplegado por buena parte del territorio nacional, pero en el departamento del Chocó no parecía haber el interés suficiente por parte de los inversionistas, principalmente porque se requieren condiciones de seguridad y estabilidad jurídica.

La ministra Arboleda confirmó que ya hay interesados en proyectos energéticos en la región, en la cual, además, se irán buscando contratos para que los habitantes de la zona puedan tener acceso a energía a precios razonables.

7. Régimen especial para atraer inversión

Este régimen incluirá medidas de estabilidad jurídica y tributaria, según explicó el viceministro de Hacienda, Andrés Ricardo Quevedo.

De La Espriella mencionó: “Vamos a traer fábricas con medidas especiales, para que puedan generar empleo para los chocoanos”.

8. Gerencia especial para el Fondo Milagro en el Chocó

El presidente De La Espriella manifestó que, para gerenciar todo el paquete de tareas que se harán en el departamento del Chocó, decidió nombrar un gerente especial para el Fondo Milagro en la región.

En ese contexto, confirmó que la batuta la tendrá José Leonidas Tobón, un chocoano que además es el viceministro de Agricultura. “Será un interlocutor directo con el Gobierno nacional para que todo se mueva”, afirmó el mandatario.

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia cien becas para jóvenes del Chocó, otorgadas por Nutresa y Nubank

Grupo Nutresa y Nu darán 50 becas cada uno para estudiantes del Chocó

El Grupo Nutresa, en medio de la cumbre entre el Gobierno De La Espriella y los empresarios, se comprometió a dar 50 becas para generar oportunidades de formación de talentos entre los jóvenes del Chocó. Lo mismo hará Nu.