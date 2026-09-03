Embajador de China defiende a Temu y Shein, y les responde a empresarios colombianos: “Aprendan de sus competidores”

Las críticas por el impacto negativo de las gigantes chinas de comercio electrónico como Temu y Shein, que por su rápido crecimiento y bajos precios tienen contra la pared a los productores y comerciantes locales, fueron respondidas por Zhu Jingyang, embajador de la República Popular China en Colombia, quien participa en el Congreso anual de los exportadores en Cartagena.

El diplomático defendió el modelo de comercio electrónico de esas compañías y aseguró que su expansión internacional puede explicarse, principalmente, por las reglas del mercado.

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Durante el Congreso de Analdex se mencionaron las preocupaciones de empresarios colombianos por la competencia que representan estas plataformas y, particularmente, por el uso de pequeños envíos de comercio electrónico para colocar productos provenientes de China.

Ante la posibilidad de que esto implique una posible competencia desleal, Zhu señaló que su gobierno ha tomado nota de esas preocupaciones, pero evitó respaldar esos cuestionamientos.

Ambas plataformas tienen millones de usuarios a nivel mundial. Foto: Getty Images via AFP

En su concepto, en lugar de estigmatizar estos modelos de negocio, las empresas competidoras deberían analizar las razones detrás de su crecimiento e identificar prácticas que puedan adaptar a sus propias operaciones.

Zhu reconoció, sin embargo, que el modelo no está exento de problemas. “Ningún modelo es perfecto”, sostuvo, al señalar que este tipo de comercio tiene ventajas para algunos participantes y desventajas para otros. En particular, reconoció que la expansión de las plataformas puede representar un inconveniente para sus competidores.

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El diplomático también dejó abierta la puerta a ajustes regulatorios. Según explicó, el crecimiento del comercio electrónico plantea retos para los gobiernos, que tienen la responsabilidad de establecer las normas bajo las cuales funciona la competencia.

“El papel del gobierno es regular y cambiar a tiempo para corregir cualquier error en el orden de la competencia de mercado”, afirmó.

La discusión sobre Temu y Shein ocurre en un momento en que China busca ampliar su presencia económica en Colombia. Zhu señaló que empresas de ese país están explorando oportunidades tanto de inversión como de producción local, incluyendo proyectos relacionados con el ensamblaje de electrodomésticos y otros productos.

Durante el Congreso de Analdex, Javier Díaz, presidente del gremio, se refirió a la competencia de plataformas como Temu y Shein. Foto: Analdex

Según el embajador, el avance de esas inversiones dependerá también de la política que adopte Colombia hacia China y de la manera en que el país maneje sus relaciones económicas con Beijing y Washington.

Precisamente, el embajador dijo que no espera que el cambio de gobierno implique una ruptura de la participación de Colombia en la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Recordó que el país se vinculó en mayo del año pasado y la describió como una plataforma orientada a la interconectividad y al desarrollo de infraestructura.

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Insistió en que China quiere mantener su papel como socio económico y de infraestructura de Colombia y resaltó la presencia de empresas chinas en proyectos claves. De hecho, mencionó la visita del presidente De La Espriella al metro de Bogotá, obra que se realiza de la mano de inversión china.

Según Jingyang, las empresas chinas siguen evaluando a Colombia, incluso para producir localmente y establecer plantas, pero el avance de esos proyectos dependerá de la política colombiana hacia China y de que Colombia maneje de forma equilibrada sus relaciones con China y Estados Unidos.

Es más, señaló que para que Colombia pueda aumentar sus exportaciones hacia 2030, el país no debería depender únicamente de sus mercados tradicionales y tendría que ampliar ventas hacia destinos como China.