El próximo Gobierno de Colombia trasladó a Estados Unidos su “compromiso” de abandonar la iniciativa de la Ruta de la Seda promovida por China, afirmó Nate Morris, nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para ocupar la embajada en Bogotá.

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Durante una audiencia ante el Senado de Estados Unidos, Morris sostuvo que “Todas las naciones tienen que tomar una decisión, si es Estados Unidos o China, con quien quieren hacer negocios”, al referirse a la competencia geopolítica entre ambas potencias.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, la administración del presidente saliente, Gustavo Petro, suscribió un memorando de entendimiento con el Gobierno chino para sumarse a la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda.

“Tenemos una extraordinaria oportunidad de abrir la economía colombiana de nuevo, los últimos años han sido desafiantes tengo mucha esperanza del nuevo presidente y nuestra habilidad para hacer inversiones y que traigan seguridad para las dos naciones”, dijo Morris.

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El nominado a embajador de EE. UU., Nate Morris, confirmó ante el Senado el compromiso del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de retirar a Colombia del memorando de la Franja y… pic.twitter.com/pRFCZ0VRpV — Revista Político (@RevistaPolitico) August 5, 2026

Ese documento buscaba fortalecer la cooperación bilateral en sectores estratégicos como infraestructura, comercio, inversión y desarrollo tecnológico.

De acuerdo con Morris, Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia este viernes 7 de agosto, le manifestó su “compromiso” de dejar sin efecto ese memorando firmado con Pekín.

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En mayo, Colombia dio un paso que redifinió su estrategia en materia de política exterior y comercio internacional al suscribir en Beijing un plan de cooperación para incorporarse a la iniciativa china de las Nuevas Rutas de la Seda.

Este megaproyecto de inversión global, promovido por el gigante asiático, busca ampliar su influencia económica y fortalecer su presencia en los países que se sumen a la circulación e inversión del yuan.

El presidente Gustavo Petro se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, la próxima semana en Pekín. Foto: getty images

El acuerdo fue suscrito durante el IV Foro Ministerial China-CELAC, encuentro al que Colombia asistió en calidad de presidente pro tempore del mecanismo regional.

La Cancillería colombiana calificó la firma como “la decisión más importante para el país en los últimos 25 años”, al considerar que marca un punto de inflexión en la relación bilateral con China y en la proyección internacional del país.