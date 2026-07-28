China sorprende con un nuevo submarino nuclear: imágenes revelan un diseño que lo haría más difícil de detectar bajo el agua

Las imágenes captadas el 29 de mayo por la empresa estadounidense BlackSky han puesto bajo la atención internacional a un presunto nuevo submarino de ataque chino, observado en un dique flotante del astillero Jiangnan, en Shanghái.

De acuerdo con los análisis preliminares, la embarcación habría sido diseñada para reducir el ruido que genera durante su navegación bajo el agua, una característica que mejoraría su capacidad de operar de forma sigilosa en las profundidades. Sin embargo, el gobierno de China aún no ha confirmado oficialmente la existencia del proyecto ni ha divulgado información oficial al respecto.

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El hallazgo fue dado a conocer inicialmente por el analista naval H. I. Sutton en Naval News el mes pasado, y desde entonces nuevas imágenes han sido examinadas por publicaciones especializadas como The War Zone y el diario japonés Asahi Shimbun.

A partir de ese material, los expertos mantienen posturas divididas: mientras algunos consideran que la embarcación corresponde a una clase de submarinos completamente nueva, otros sostienen que podría tratarse de una evolución del Tipo 093 ‘Shang’, la principal serie de submarinos nucleares de ataque que opera la Armada china.

Courtesy of this Japanese media report we have a previously (publicly) unseen satellite image of the Type 09X in Jiangnan, when it was launched beginning of June. The boat is still on the launch barge, which moved it from the assembly hall to the fitting out berth. https://t.co/bcRuXFKPyY pic.twitter.com/lS4IajH6aN — Alex Luck (@AlexLuck9) July 23, 2026

Las mediciones realizadas a partir de las imágenes satelitales indican que el submarino tendría una longitud cercana a los 120 metros y una manga de entre 10 y 11 metros, lo que lo convertiría en una embarcación de mayor tamaño que las variantes conocidas del Tipo 093, aunque con una anchura similar.

Estas dimensiones apuntan a que podría tratarse de un submarino de propulsión nuclear; sin embargo, las fotografías disponibles no permiten verificar el tipo de reactor, los motores ni otros sistemas internos, por lo que tampoco es posible confirmar si corresponde a una evolución del Tipo 093 o a un diseño completamente nuevo.

Foto de referencia de un submarino nuclear. Foto: Getty Images

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los expertos es el reducido tamaño de la vela del submarino, es decir, la estructura que sobresale del casco y que normalmente alberga periscopios, antenas de comunicación y otros mástiles retráctiles. En un primer análisis, el experto naval H. I. Sutton llegó a considerar que el submarino carecía de esta estructura, aunque posteriormente rectificó esa apreciación tras la difusión de nuevas imágenes.

De acuerdo con los analistas, una vela de menores dimensiones podría ofrecer importantes beneficios operativos, ya que reduce las turbulencias y la resistencia que se generan al desplazarse bajo el agua, disminuyendo también el ruido hidrodinámico. Esta configuración permitiría que el submarino requiera menos energía para mantener su velocidad y aumentaría su capacidad de pasar desapercibido.

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Aunque algunos expertos consideran que la embarcación podría estar relacionada con el submarino nuclear de ataque Tipo 093, diseñado para enfrentar otros submarinos y buques de superficie, su mayor tamaño ha dado lugar a especulaciones sobre la incorporación de nuevos equipos o incluso de un sistema de lanzamiento vertical capaz de emplear misiles de mayor diámetro.

El analista H. I. Sutton también indicó que las imágenes parecen mostrar tubos lanzatorpedos orientados hacia la proa, una característica presente en los Tipo 093; sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha podido confirmarse únicamente con fotografías satelitales. Hasta el momento, lo único que parece claro es que China dispone de un submarino de diseño aún desconocido, cuya característica más distintiva es una vela considerablemente más pequeña de lo habitual.