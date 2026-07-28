Expertos recomiendan cambiar las contraseñas que incluyan estos números para evitar que sus cuentas sean hackeadas

Una de las principales razones por las que los ciberdelincuentes logran que sus ataques sean cada vez más efectivos está relacionada con los errores que cometen los propios usuarios.

Hacer clic en un enlace sospechoso sin comprobar su procedencia, responder mensajes o llamadas de desconocidos o descargar un archivo sin verificar su seguridad pueden convertirse en la puerta de entrada para fraudes, robos de información y otros delitos digitales.

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Ante el crecimiento de estas amenazas, expertos en ciberseguridad han estudiado durante años las técnicas utilizadas por los atacantes con el objetivo de identificar sus métodos y brindar recomendaciones que ayuden a las personas a proteger sus datos personales.

En este escenario, las contraseñas tienen un papel fundamental. Aunque suelen ser la primera barrera de protección para una cuenta, muchas veces pueden convertirse en un punto débil cuando son demasiado simples, predecibles o están basadas en patrones fáciles de identificar.

Para recordarlas con mayor facilidad, algunos usuarios recurren a fechas de nacimiento, nombres propios o combinaciones básicas de números, dejando de lado elementos que podrían aumentar su nivel de seguridad.

Entre las organizaciones que han analizado este comportamiento se encuentra NordPass, que a través de un listado de las contraseñas más utilizadas evidenció una tendencia que se mantiene con el paso de los años: muchas personas continúan eligiendo claves sencillas que priorizan la comodidad sobre la protección.

El error más común al crear una contraseña que los hackers saben aprovechar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las más utilizadas sigue siendo “123456”, una combinación que aparece con frecuencia en países como Colombia, Chile y España. A esta le sigue “admin”, una clave común en diferentes plataformas y dispositivos, pero que no ofrece una protección adecuada.

Este tipo de contraseñas puede ser descubierto rápidamente mediante técnicas como los ataques de diccionario o de fuerza bruta, métodos utilizados por los criminales para probar miles de combinaciones hasta encontrar la correcta.

Pero, ¿cómo saber si una contraseña es realmente segura? Expertos de Kaspersky señalan que una clave resistente debe cumplir tres características principales: ser larga, difícil de adivinar y exclusiva para cada cuenta. Para lograrlo, recomiendan utilizar entre 10 y 12 caracteres como mínimo, combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Una alternativa efectiva son las frases de contraseña, creadas con varias palabras que no tengan una relación evidente entre sí o que estén organizadas en un orden poco habitual. Este método permite generar claves más fáciles de recordar para el usuario, pero más complejas de descifrar para los atacantes.

Las contraseñas más populares siguen siendo las más fáciles de descifrar. Foto: Getty Images

También existe la opción de utilizar combinaciones aleatorias de caracteres, que mezclan diferentes símbolos sin seguir patrones definidos. Aunque pueden parecer difíciles de memorizar, es posible recordarlas mediante asociaciones personales o métodos de memoria.

Además, los especialistas recomiendan evitar reutilizar la misma contraseña en diferentes servicios, porque si una cuenta es comprometida, otras plataformas vinculadas podrían quedar expuestas.