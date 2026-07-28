Meta actualiza Threads con una novedad que cambia la forma de usar la inteligencia artificial

Desde su lanzamiento en julio de 2023, Threads ha evolucionado de forma constante. Lo que comenzó como una aplicación centrada en compartir publicaciones de texto se ha transformado en una plataforma con más herramientas para crear contenido, interactuar con otros usuarios y descubrir conversaciones de interés.

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Con el paso del tiempo, Meta ha incorporado nuevas funciones con el propósito de mejorar la experiencia de uso y responder a las necesidades de creadores de contenido, empresas y comunidades digitales. Estas actualizaciones han ampliado las posibilidades de la plataforma y han fortalecido su posición dentro del ecosistema de aplicaciones de la compañía.

Meta lleva su inteligencia artificial a los mensajes directos de Threads

En este contexto, un reciente anuncio despertó expectativa entre los usuarios: Meta AI ya está disponible en los mensajes directos de Threads. Esta incorporación permitirá mantener conversaciones privadas con el asistente de inteligencia artificial, sin que las consultas o respuestas se publiquen en el feed de la red social.

Meta explicó que la función en el feed público continúa en fase de pruebas en un número limitado de países. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Hasta ahora, Meta AI solo podía utilizarse en el feed público de Threads, por lo que cualquier pregunta realizada al asistente y su respectiva respuesta eran visibles para otros usuarios. Con esta actualización, las interacciones podrán realizarse de forma privada a través de los mensajes directos.

Al igual que ocurre en Facebook, Instagram y WhatsApp, los usuarios de Threads podrán conversar de manera individual con Meta AI para hacer preguntas, profundizar en distintos temas, obtener información adicional y compartir imágenes, enlaces o videos como parte de sus consultas, según explicó Meta en un comunicado.

Meta AI llega a los mensajes directos de Threads. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, la compañía informó que continúa probando Meta AI en el feed público de Threads en un número limitado de países. El objetivo de estas pruebas es recopilar comentarios de los usuarios, perfeccionar la herramienta y preparar una implementación más amplia en el futuro.

*Con información de Europa Press