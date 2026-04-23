Cómo funcionan los chats en directo de Threads, la nueva apuesta de Meta para impulsar conversaciones en tiempo real

Meta ha anunciado la integración de chats en directo en Threads, una nueva función que permitirá a los usuarios participar en conversaciones en tiempo real durante eventos culturales o deportivos de gran relevancia, como el lanzamiento de un disco o un partido importante.

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Esta herramienta se presenta como una extensión de las Comunidades dentro de la plataforma —introducidas en octubre del año pasado—, que funcionan como espacios públicos para reunir a personas interesadas en un mismo tema.

Como punto de partida, la compañía ha tomado como referencia los Playoffs de la NBA para desplegar esta novedad, que comenzará a implementarse de forma progresiva a través de la comunidad “NBAThreads”. En este espacio se congregan creadores de contenido, periodistas y otras personalidades para debatir sobre la competición.

Según ha explicado Meta en un comunicado, esta característica ofrece una interacción más dinámica y ágil que los chats grupales tradicionales, al desarrollarse en tiempo real.

Si el chat alcanza su capacidad máxima, los usuarios aún podrán participar con reacciones y votaciones. Foto: Getty Images

De este modo, cuando una cuenta o comunidad esté en directo, se mostrará un anillo en su foto de perfil o un icono de “En directo” para avisar al resto de usuarios, quienes podrán unirse al debate mediante herramientas como encuestas, cuentas regresivas y otras funciones interactivas. Para acceder a estos chats, los usuarios deberán dirigirse a la sección de mensajes de la aplicación o encontrarlos directamente en el feed de la Comunidad.

Una vez dentro, podrán enviar mensajes con contenido multimedia, enlaces y emojis. En caso de que el chat alcance su capacidad máxima, los usuarios aún podrán participar a través de reacciones y votaciones en encuestas. Además, Meta ha indicado que estos chats permanecerán abiertos y visibles para el público incluso después de haber finalizado.

Por ahora, la compañía ha limitado qué usuarios y cuentas pueden organizar estos espacios. Los administradores seleccionados deberán acceder al menú ubicado en la parte superior derecha de la Comunidad y elegir la opción “programar un chat en directo”. Desde allí podrán asignar un nombre a la conversación, definir la hora de inicio y finalización, e invitar a otros usuarios.

Meta anunció la integración de chats en directo en Threads, enfocados en conversaciones en tiempo real. Foto: Getty Images

Asimismo, será posible compartir estos chats en el feed de Threads y en las historias de Instagram para ampliar su alcance.

De cara al futuro, Meta ha adelantado que incorporará nuevas funciones, como la posibilidad de contar con coanfitriones, recibir actualizaciones en tiempo real dentro de las conversaciones, añadir widgets en la pantalla de bloqueo o citar y compartir mensajes del chat en el feed de Threads.

La compañía continúa así impulsando el desarrollo de esta plataforma, en la que también está probando una interfaz web renovada que incluye la opción de enviar y recibir mensajes directos.

*Con información de Europa Press.