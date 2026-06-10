Si recibe llamadas que cuelgan al contestar, este práctico método puede ayudarle a frenarlas y evitar que saturen su celular

En los últimos meses, muchas personas han experimentado una situación cada vez más común: reciben llamadas constantes, pero al contestar nadie responde o cuelgan de inmediato. Aunque para algunos puede parecer una simple molestia, lo cierto es que detrás de estas llamadas puede esconderse un riesgo importante.

La señal en su celular que podría indicar que delincuentes duplicaron su tarjeta SIM para vaciar cuentas bancarias

Este fenómeno es conocido como “llamadas fantasma”, una práctica sobre la que ya han alertado distintas autoridades debido a que, en muchos casos, está relacionada con intentos de estafa. Los delincuentes buscan despertar la curiosidad de la víctima para que devuelva la llamada y así poder cobrar tarifas especiales o incluso intentar cometer fraudes mediante técnicas como el spoofing, que consiste en suplantar la identidad de entidades bancarias o empresas reconocidas.

Sin embargo, no todas estas llamadas tienen un origen delictivo. Algunas pueden estar relacionadas con sistemas automáticos que verifican si un número está activo, campañas de telemercadeo, errores técnicos, fallas humanas o incluso casos de acoso telefónico. Estos sistemas suelen marcar miles de números al azar para identificar cuáles pertenecen a personas que contestan, a qué hora responden y si la línea está en uso.

El problema es que, una vez confirmado que el número está activo, puede terminar incluido en bases de datos comerciales o ser utilizado posteriormente para intentos de fraude. Por eso, expertos recomiendan actuar con cautela y evitar cualquier interacción innecesaria.

Las llamadas fantasma se han vuelto cada vez más frecuentes y afectan a millones de usuarios. Foto: Getty Images

Existen varias señales que permiten identificar este tipo de llamadas indeseadas. Una de las más comunes es que el teléfono suena y, al responder, nadie habla. En otros casos, la llamada se corta apenas unos segundos después de contestar o se escuchan silencios prolongados, interferencias o ruidos extraños. También es frecuente que provengan de números desconocidos, internacionales o muy similares al número de la propia víctima.

Ante este panorama, protegerse se vuelve fundamental. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, bloquear es una de las formas más efectivas de reducir las llamadas no deseadas, especialmente aquellas relacionadas con estafas o mensajes automáticos. Actualmente, muchos celulares, teléfonos fijos y servicios de telefonía por internet cuentan con herramientas integradas para filtrar o bloquear números sospechosos.

Además, varias compañías telefónicas ofrecen funciones de etiquetado de llamadas que muestran advertencias como “spam” o “probable estafa” antes de contestar, permitiendo que la persona decida si responde o no.

No todas las llamadas fantasma son estafas. Algunas responden a sistemas automáticos de verificación de números activos. Foto: Getty Images

Así las cosas, la principal recomendación es evitar contestar números desconocidos y no devolver llamadas sospechosas. Tampoco se aconseja interactuar con grabaciones automáticas ni entregar información personal bajo ninguna circunstancia. Lo más seguro es ignorar este tipo de comunicaciones, bloquear el número de inmediato y, si las llamadas persisten, reportarlas ante la compañía telefónica correspondiente.

Aunque muchas veces parecen inofensivas, pueden convertirse en la puerta de entrada para fraudes más elaborados.