Si recibe muchas llamadas ‘spam’, no las bloquee: responda con esta corta frase para que dejen de molestarlo

La constante llegada de llamadas al celular se ha convertido en un problema que afecta a millones de usuarios en su vida cotidiana, ya que en la mayoría de los casos interrumpen actividades importantes, especialmente cuando se realizan de forma repetitiva. A esta práctica se le conoce como spam telefónico, un término que se ha popularizado en los últimos años y frente al cual expertos buscan soluciones para reducir su impacto.

¿Se acabaron las estafas? Nueva función de Android alertará sobre llamadas falsas que imitan la voz de familiares y amigos

Por lo general, provienen de compañías que buscan promocionar productos o servicios mediante estrategias de mercadeo. Sin embargo, también son utilizadas por delincuentes para cometer estafas, usando números desconocidos o incluso prefijos internacionales con el objetivo de despertar la curiosidad de las personas y lograr que contesten con mayor facilidad.

Entonces, ¿cómo hacer para reducirlas definitivamente? Existen varias alternativas al alcance de los usuarios. Una de las más comunes es bloquear los números desde los que se reciben estas llamadas para evitar nuevos contactos. No obstante, esta medida muchas veces resulta poco efectiva, ya que quienes realizan el spam suelen cambiar constantemente de número hasta conseguir su objetivo.

Las llamadas spam son molestas por la insistencia con que se realizan. Foto: Getty Images

Aunque bloquear estas comunicaciones es una función útil del celular, otra alternativa consiste en contestar y responder de forma directa y clara, sin dar espacio a iniciar una conversación. De hecho, una simple frase puede ser suficiente para dejar claro que no desea volver a recibir ese tipo de comunicaciones.

De acuerdo con varios expertos y con lo reseñado por el portal español Okdiario, decir: “No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros”, permite dejar en evidencia que no existe interés en adquirir productos o recibir llamadas comerciales. Además, si se trata de un intento de estafa, esta respuesta evita que la persona entregue información personal o financiera.

Las llamadas spam se han convertido en un problema cotidiano. Foto: Getty Images

Si bien parece una respuesta sencilla, esta frase puede tener un efecto importante. En primer lugar, deja constancia de que el usuario no autoriza más contactos comerciales o promocionales. Muchas compañías legítimas de telemercadeo están obligadas a respetar esta decisión y eliminar el número de sus bases de datos para evitar sanciones o reclamos.

Además, responder de forma breve y firme evita que la conversación se prolongue. Los estafadores suelen intentar manipular emocionalmente a las personas para obtener información privada, generar miedo o presionar decisiones rápidas. Por eso, mantener una postura clara y cortar la comunicación lo antes posible puede ayudar a reducir riesgos y evitar caer en engaños.