¿Se acabaron las estafas? Nueva función de Android alertará sobre llamadas falsas que imitan la voz de familiares y amigos

Android detectará llamadas de estafa con la nueva actualización de la aplicación Teléfono de Google, una función diseñada para alertar a los usuarios sobre llamadas que simulan provenir de un número conocido por la víctima.

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La aplicación Teléfono podrá identificar si un estafador está intentando hacerse pasar por una persona de confianza del usuario. Este tipo de fraude ocurre en los casos de suplantación de identidad, donde la pantalla del celular muestra el nombre de un contacto conocido, por ejemplo, “Mamá”, y al contestar, incluso la voz puede sonar similar gracias al uso de inteligencia artificial.

Sin embargo, al otro lado de la línea realmente se encuentra otra persona. Si el sistema detecta que la llamada es fraudulenta, notificará al usuario para que pueda finalizarla de inmediato, según explicó Google en su blog oficial.

Android verificará si la llamada proviene de un número guardado en la agenda de contactos del dispositivo. No obstante, esta función solo podrá detectar este tipo de estafas cuando tanto el usuario como el contacto utilicen la aplicación Teléfono de Google y cuenten con dispositivos Android con versión 12 o superior.

La herramienta estará integrada en la aplicación Teléfono de Google. Foto: Getty Images

Google destacó el creciente riesgo de las llamadas de suplantación. Debido a que cada vez más personas evitan contestar números desconocidos, los estafadores han comenzado a falsificar números de contactos cercanos a sus víctimas para generar confianza.

Para lograrlo, manipulan el número telefónico y redirigen las llamadas mediante software basado en internet, haciendo creer que la comunicación proviene de alguien conocido. Además, utilizan inteligencia artificial para imitar la voz de familiares, amigos o compañeros de trabajo.

La función busca combatir las estafas telefónicas cada vez más sofisticadas. Foto: Getty Images

Esta protección llegará con la actualización de Android de junio, junto con otras funciones basadas en inteligencia artificial, como el probador virtual y nuevas características dirigidas a menores de 13 años dentro de la aplicación Seguridad Personal.

Entre las novedades, la aplicación permitirá registrar información médica de los menores y configurar contactos de emergencia que aparecerán en la pantalla de bloqueo del dispositivo. También podrán activar la detección de accidentes automovilísticos y utilizar herramientas de ubicación.

*Con información de Europa Press