La final del Mundial 2026 está cada vez más cerca y miles de aficionados han recurrido a internet en busca de opciones para ver gratis los partidos. Entre los más esperados está el duelo de este sábado 18 de julio entre Francia e Inglaterra, en el que ambas selecciones luchan por quedarse con el tercer lugar del torneo.

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Al realizar este tipo de búsquedas, es común que entre los primeros resultados aparezca Xuper TV, un sitio popularmente conocido que ofrece acceso gratuito a las transmisiones sin exigir registro, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes no quieren pagar.

Sin embargo, expertos advierten que estas plataformas también pueden representar un riesgo para los usuarios. Aunque ofrecen la posibilidad de ver los partidos desde cualquier dispositivo y sin costo, con frecuencia incluyen publicidad engañosa, ventanas emergentes y enlaces que redirigen a páginas de origen desconocido.

Al realizar este tipo de búsquedas, es común que entre los primeros resultados aparezca Xuper TV, un sitio popularmente conocido. Foto: Getty Images

De acuerdo con expertos de la empresa ESET, uno de los principales riesgos de estas plataformas es la descarga de archivos maliciosos. En muchos casos, los usuarios reciben mensajes en los que se les solicita instalar aplicaciones en formato APK o extensiones para el navegador con la promesa de mejorar la calidad de la transmisión. No obstante, estos archivos pueden contener programas diseñados para espiar la actividad del dispositivo, obtener contraseñas o acceder a información financiera.

Otra práctica frecuente es el uso de publicidad engañosa. Según ESET, estos sitios suelen desplegar múltiples ventanas emergentes y anuncios que buscan captar la atención del usuario. Al hacer clic sobre ellos, es posible que se instalen programas no deseados que saturan el dispositivo con publicidad o redirigen a páginas potencialmente peligrosas, aumentando el riesgo de estafas o infecciones por malware.

Entre las amenazas más comunes están la venta de entradas falsas y el phishing. Foto: Getty Images

Además de los riesgos para la seguridad digital, estas plataformas suelen ofrecer una experiencia de visualización deficiente. Las transmisiones ilegales con frecuencia presentan interrupciones, baja calidad de imagen y un retraso considerable frente a la señal oficial, por lo que los aficionados pueden enterarse de una jugada decisiva o un gol antes de verlo en su propia pantalla.

Para seguir el Mundial 2026 de forma segura, los expertos recomiendan optar por las transmisiones autorizadas en cada país. Utilizar canales de televisión oficiales o servicios de streaming con licencia no solo garantiza una mejor calidad de imagen y estabilidad en la señal, sino que también reduce el riesgo de exponer información personal o financiera a posibles ciberdelincuentes.