Director de la NASA rompe el silencio sobre las imágenes de ovnis captadas por la agencia: “Se está haciendo realidad”

El debate sobre los objetos voladores no identificados (OVNI) volvió a llamar la atención de millones de usuarios en redes sociales luego de que el director de la NASA, Jared Isaacman, revelara que la agencia registró imágenes de fenómenos aéreos que, hasta el momento, no cuentan con una explicación definitiva.

Hallazgo en aguas profundas enciende las alarmas entre los científicos: descubren un objeto que no debería estar allí

Durante una entrevista en el pódcast del creador de contenido Jack Gordon, Isaacman explicó que la NASA ha obtenido registros visuales de objetos cuya naturaleza aún no ha podido determinar con certeza. Aunque reconoció la existencia de estos materiales, aclaró que el hecho de no poder identificarlos no significa que se trate de evidencia de origen extraterrestre, sino de fenómenos que continúan siendo analizados.

En la conversación, el director de la agencia espacial también abordó la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra, un tema que sigue siendo objeto de estudio.

Los avistamientos de objetos voladores no identificados han capturado la imaginación humana durante siglos. Foto: Getty Images

“Hemos analizado las imágenes que hemos obtenido, pero aún no sabemos exactamente de qué se trata (…) Creo que existe una posibilidad muy real de que, durante nuestra vida, lleguemos a la conclusión de que quizás haya vida en todas partes y que no sea tan infrecuente como podría ser“, señaló el experto en el pódcast.

Las declaraciones de Jared Isaacman se produjeron meses después de que la administración del presidente Donald Trump impulsara la desclasificación de diversos archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados en Estados Unidos.

En medio del renovado interés por estos documentos, el director de la NASA fue enfático en desmentir versiones que circulan desde hace años sobre la supuesta recuperación de restos de naves o cuerpos de origen extraterrestre, asegurando que no existe evidencia que respalde esas afirmaciones.

“Teníamos mucha de esa información guardada en archivos, y el presidente dijo: ‘¿Para qué? Publíquenla. No tenemos tiempo para estudiarla. Dejemos que otros nos digan de qué se trata, y ese esfuerzo se está haciendo realidad. Y seguirá siendo así“, precisó.