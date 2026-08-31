Nequi cambia desde mañana, primero de septiembre: esto pasará con la aplicación y la plata de los usuarios

Los usuarios de Nequi se encontrarán desde este martes 1 de septiembre con un cambio en la entidad que administra el servicio. La plataforma comenzará a operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva empresa del Grupo Cibest.

Nequi tendrá suspensión de servicios clave: estas son las horas en las que no podrá usar la app

El anuncio puede generar dudas entre quienes utilizan la aplicación a diario para recibir dinero, hacer pagos o retirar efectivo. Sin embargo, Nequi aseguró que la transformación no implica modificar la manera habitual de utilizar la plataforma.

La aplicación seguirá funcionando como hasta ahora

Uno de los principales mensajes entregados por Nequi es que los usuarios no tendrán que realizar trámites ni aprender una nueva forma de manejar su dinero.

“La forma en la que las personas usan Nequi no cambia”, señaló la compañía en el comunicado divulgado sobre el proceso.

La empresa también aseguró que continuará disponible la misma aplicación y que las operaciones habituales permanecerán habilitadas. Entre ellas están enviar, recibir, pedir, recargar y retirar dinero.

“Pueden seguir moviendo su plata como siempre”, indicó Nequi, que además confirmó que los usuarios podrán continuar utilizando los cajeros y corresponsales de Bancolombia sin costo.

Enviar, recibir y retirar dinero seguirá siendo posible desde la aplicación como hasta ahora. Foto: Getty Images

El número de cuenta tampoco tendrá modificaciones y las transferencias continuarán funcionando con normalidad, de acuerdo con la información publicada por la compañía.

¿Qué pasa con el dinero que ya está en Nequi?

El cambio tampoco significa que los usuarios deban retirar su dinero o trasladarlo a otra entidad. Nequi explicó que continuará bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Además, la compañía precisó que “la plata de sus usuarios contará con el respaldo del seguro de depósito de FOGAFIN”.

Nequi también seguirá perteneciendo al Grupo Cibest, anteriormente conocido como Grupo Bancolombia.

Nequi lanza una advertencia por posibles estafas

Por otro lado, la compañía pidió especial cuidado durante estos días de transición. Según Nequi, los usuarios no necesitan entregar información ni completar procesos para que el cambio entre en funcionamiento.

“Nequi nunca solicita información financiera o personal a través de terceros, llamadas, ni links externos”, advirtió la empresa.

La compañía aclaró que no es necesario entregar datos personales para la transformación. Foto: SEMANA - Nequi

Por ello, cualquier mensaje relacionado con el cambio debe ser verificado mediante la aplicación, el sitio oficial o los canales de atención de Nequi. La compañía también afirmó que monitoreará posibles intentos de fraude asociados con este proceso.