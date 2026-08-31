¿Pieza arqueológica auténtica o falsa? Científicos desarrollan nueva técnica para detectar falsificaciones antiguas

Los museos de todo el mundo cuentan ahora con una nueva herramienta para distinguir los auténticos artefactos antiguos de arcilla de las falsificaciones, gracias al trabajo de un equipo de investigación del Instituto Scripps de Oceanografía de la UC San Diego (Estados Unidos). Sus resultados se publican en la revista PNAS.

Día del Arte Urbano: los muros y paredes son lienzos y alimentan el Museo Abierto de Bogotá

El investigador postdoctoral de la citada universidad, Yoav Vaknin, encontró una manera de distinguir el magnetismo que los materiales de arcilla adquieren con el tiempo del magnetismo que adquirieron el día de su fabricación. Los investigadores hallaron una diferencia significativa entre los artefactos modernos y antiguos en la temperatura necesaria para eliminar el magnetismo adquirido desde la cocción original.

“Espero que nuestro nuevo método sea útil para los conservadores de museos, que desean exhibir únicamente artefactos auténticos, para los arqueólogos e historiadores que estudian las sociedades que los crearon y para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en su esfuerzo por eliminar el comercio ilícito de antigüedades, que incluye el saqueo de yacimientos arqueológicos y la falsificación”, puntualiza Vaknin.

Los autores señalan que un reciente proceso judicial en Israel por la venta de artefactos falsificados fracasó por falta de pruebas concluyentes. La coautora Lisa Tauxe, geocientífica de Scripps (Estados Unidos), declara que la técnica del equipo podría ser muy útil para museos y gobiernos que necesitan anticiparse a los falsificadores. Las falsificaciones han sido un problema persistente en Israel, China, México y prácticamente en todas las regiones del mundo con yacimientos arqueológicos, “sobre todo en lugares donde abunda la traición”, añade Tauxe.

Foto de referencia de un museo. Foto: Página web Museo de Antioquia

La cerámica cocida en hornos adquiere la impronta del campo magnético terrestre vigente en el momento de su creación. El campo magnético, o magnetismo, de las partículas de una vasija de barro creada hoy apunta hacia la ubicación actual del polo norte magnético terrestre. Si una roca se enfrió hace 800.000 años, cuando el campo magnético terrestre estaba invertido, el magnetismo de sus diminutos cristales apuntaría hacia el polo sur.

Pero la dirección de la señal magnética en una muestra determinada depende de su orientación en ese momento. Si se sostiene la muestra en una posición, su señal apunta hacia el norte; si se le da la vuelta, apunta hacia el sur o en cualquier otra dirección. Por lo tanto, la dirección por sí sola no indica la antigüedad de la muestra.

El equipo de investigación superó esta limitación al distinguir primero dos tipos de magnetismo presentes en rocas, arcilla y otros materiales. Durante la cocción de la cerámica, las señales magnéticas de todas las partículas tienden a apuntar en la dirección del campo magnético, y al enfriarse, la señal de las partículas más grandes queda atrapada en esa dirección para siempre, creando lo que se denomina magnetismo remanente térmico.

Sin embargo, las señales de las partículas más pequeñas nunca se estabilizan, por lo que su magnetismo fluctúa con las variaciones del campo magnético a lo largo del tiempo, fenómeno conocido como magnetismo remanente viscoso.

*Con información de Europa Press.