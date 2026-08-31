Algo extraño ocurre bajo un volcán del Caribe: científicos detectan una anomalía a dos kilómetros de profundidad

Algo ocurre en las profundidades de un sistema volcánico. Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford analizó la actividad sísmica registrada bajo el volcán Soufrière Hills, en el Caribe, con el propósito de comprender los procesos que se desarrollan varios kilómetros bajo la superficie.

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El análisis, publicado en Geophysical Research Letters, permitió identificar indicios de que los procesos volcánicos pueden contribuir a la acumulación de fluidos asociados con la formación de futuros depósitos metálicos. El hallazgo representa una oportunidad para estudiar las estructuras internas de un volcán activo sin recurrir a perforaciones.

Para desarrollar la investigación, los científicos analizaron registros sísmicos recopilados entre 1996 y 2007 mediante 23 estaciones instaladas alrededor del volcán. A partir de miles de ondas P y S, que presentan diferentes velocidades y comportamientos al atravesar distintos materiales, los investigadores hicieron una reconstrucción tridimensional del subsuelo.

Este comportamiento se extiende entre uno y 1,5 kilómetros de ancho y se encuentra aproximadamente a dos kilómetros de profundidad. Foto: Getty Images/500px

Además, la investigación permitió reconstruir una estructura compleja bajo el volcán Soufrière Hills, cuyo último episodio eruptivo se registró en 2013. Los resultados obtenidos mediante tomografía sísmica pasiva coincidieron con estudios previos sobre la configuración interna del sistema volcánico.

La principal evidencia apareció en una anomalía localizada cerca del conducto principal, donde las ondas sísmicas presentaban un comportamiento distinto al esperado. Este comportamiento se extiende entre uno y 1,5 kilómetros de ancho y se encuentra aproximadamente a dos kilómetros de profundidad.

El hallazgo resulta especialmente relevante porque los metales identificados pueden permanecer disueltos en fluidos magmáticos extremadamente calientes y salinos. Foto: Getty Images

De acuerdo con el estudio, en esta zona podría existir una salmuera caliente con una elevada concentración de sales y capacidad para transportar metales desde las profundidades. Los científicos consideran que este reservorio podría encontrarse en una etapa temprana de formación de un depósito mineral, antes de que los fluidos se enfríen y los materiales se solidifiquen.

El hallazgo resulta relevante porque los metales identificados pueden permanecer disueltos en fluidos magmáticos extremadamente calientes y salinos, desplazándose a través de las estructuras internas del volcán. Sin embargo, detectar estas concentraciones representa un desafío debido a que permanecen ocultas bajo grandes espesores de roca.

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Además de la posible presencia de la salmuera, el modelo sísmico permitió distinguir otras estructuras dentro del sistema volcánico. Entre ellas se encuentra un núcleo de roca sólida, así como una zona por la que circulan fluidos geotérmicos calentados por la actividad interna del volcán. Más cerca de la superficie también fue identificada una capa de arcilla que habría sido modificada por la circulación de estos fluidos.