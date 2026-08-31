El grave error que podría dejarlo sin cuenta de WhatsApp: esto es lo que debe hacer para evitarlo

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas gracias a la rapidez con la que permite comunicarse y a la incorporación constante de nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios.

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Sin embargo, algunos descuidos pueden complicar el acceso a la cuenta, especialmente al cambiar de celular o de número telefónico. Uno de los problemas más comunes ocurre cuando la tarjeta SIM del dispositivo anterior se desactiva antes de recibir el código de verificación por SMS, lo que puede impedir completar el proceso de inicio de sesión.

Para reducir ese riesgo, la plataforma cuenta con herramientas de seguridad que facilitan el traslado de la cuenta a otro dispositivo sin perder conversaciones, fotos, grupos ni configuraciones.

Cómo cambiar de celular sin perder la cuenta de WhatsApp

La aplicación permite transferir la cuenta entre dispositivos con el mismo sistema operativo, como de Android a Android, o incluso entre Android y iPhone, siempre que se siga el proceso de verificación correspondiente.

En algunos casos, por razones de seguridad, puede imponer un tiempo de espera antes de enviar el código de verificación. Además, el equipo anterior puede mostrar una notificación para confirmar que el cambio de dispositivo fue autorizado por el propietario.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En el caso de una transferencia de Android a Android, la opción más sencilla es utilizar la transferencia directa. Para ello, el celular antiguo debe permanecer encendido, ya que será necesario escanear un código QR durante el proceso.

También es posible restaurar una copia de seguridad almacenada en la cuenta de Google o trasladar únicamente el historial de chats desde los ajustes de la aplicación.

Quienes cambien de iPhone a Android, o viceversa, también pueden conservar información importante, entre ella:

Chats individuales y grupales.

Foto de perfil.

Información de la cuenta.

Configuración de WhatsApp.

Si el objetivo es mantener el mismo número telefónico en el nuevo dispositivo, basta con instalar la aplicación y registrar nuevamente la línea. Una vez completado el proceso, la sesión se cerrará automáticamente en el teléfono anterior.

Además, si la cuenta tiene activada la verificación en dos pasos, será necesario confirmar la identidad mediante la contraseña o el correo electrónico asociado.

La verificación en dos pasos añade una capa extra de seguridad. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Qué hacer si no llega el código de verificación

Si durante el cambio no llega el código de verificación o aparece un error al iniciar sesión, WhatsApp recomienda realizar estas comprobaciones antes de intentar nuevamente:

Confirmar que el número de teléfono y el código ingresados sean correctos.

Reiniciar el dispositivo e intentar otra vez.

Verificar que el teléfono anterior tenga habilitadas las notificaciones de WhatsApp.

Solicitar el código mediante llamada o SMS desde la opción de ayuda, cuando esa alternativa esté disponible.

Seguir estos pasos puede evitar bloqueos innecesarios y facilitar el traslado de la cuenta sin perder la información almacenada en la aplicación.