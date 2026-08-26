WhatsApp prepara práctica función para enviar dinero desde los chats: así funcionarían los pagos sin salir de la ‘app’

WhatsApp avanza en el desarrollo de una función que permitiría realizar pagos directamente desde la aplicación y ampliar este servicio a nuevos mercados, entre ellos España. La herramienta facilitaría agregar una tarjeta bancaria a la cuenta para enviar dinero de forma instantánea a otros contactos.

Advierten sobre estos datos de su tarjeta bancaria: nunca debe compartirlos o podrían vaciarle la cuenta

Actualmente, los pagos a través de WhatsApp funcionan en países como India y Brasil, donde los usuarios pueden vincular su cuenta bancaria para hacer transferencias entre personas.

En otros mercados, como México, la plataforma ha ido un paso más allá al permitir que empresas registradas acepten pagos seguros sin salir del chat, lo que convierte la aplicación en una alternativa para realizar compras y transacciones cotidianas.

La función ya aparece en la versión beta de WhatsApp

Según informó el medio especializado WaBetaInfo, la compañía trabaja en llevar estas capacidades a países europeos, entre ellos España, Alemania, Italia y Países Bajos.

Tras analizar la versión beta de WhatsApp para iOS (26.33.10.70), el portal detectó una nueva sección dedicada a los pagos, desde la cual los usuarios podrían administrar sus tarjetas, la información de facturación y las transferencias.

La propuesta permitiría agregar una tarjeta bancaria a WhatsApp. Foto: Getty Images

Entre las novedades figura la opción “Pagar a un contacto”, que permitiría seleccionar a una persona guardada en WhatsApp, indicar el monto y completar el envío del dinero de manera inmediata.

¿Qué datos solicitaría WhatsApp para agregar una tarjeta?

La nueva sección también incluiría un botón de “Añadir tarjeta”, mediante el cual se pedirían datos como:

Fecha de vencimiento de la tarjeta.

Código de seguridad (CVV).

Dirección de facturación.

Correo electrónico.

Número de teléfono.

Dirección de envío.

La aplicación trabaja en ampliar sus herramientas financieras a nuevos mercados. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuándo podría llegar esta función?

Aunque el desarrollo avanza, la llegada a estos países europeos todavía no está garantizada.

Para habilitar este servicio, WhatsApp debe cumplir los requisitos regulatorios de cada país y establecer acuerdos con entidades financieras o proveedores de pago que permitan procesar las transacciones de forma segura.

Por ahora, la función continúa en fase de desarrollo. La presencia de estos países en el selector de dirección de facturación de la versión beta sugiere que forman parte de los planes de expansión de la compañía, aunque todavía no existe una fecha oficial para su lanzamiento ni la confirmación de que llegará definitivamente a esos mercados.