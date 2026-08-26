Preocupación por la falla de San Andrés: el nuevo hallazgo científico que explica si hay riesgo de que ocurra un fuerte terremoto

El nuevo análisis de los investigadores de la Universidad Estatal de San José reveló datos importantes sobre el comportamiento de la falla de San Andrés, una de las estructuras geológicas más conocidas de California.

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De acuerdo con el estudio, algunos segmentos de esta falla estarían experimentando un deslizamiento más rápido de lo que se había estimado anteriormente, un fenómeno que podría ayudar a los científicos a comprender mejor la acumulación y liberación de tensión en la corteza terrestre.

Este descubrimiento también vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener vigilancia sobre la actividad sísmica en California. Aunque una mayor velocidad de deslizamiento puede estar relacionada con una mayor frecuencia de terremotos, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala que esta relación no es directa ni permite determinar cuándo ocurrirá un sismo.

Algunos segmentos de esta falla estarían experimentando un deslizamiento más rápido de lo que se había estimado anteriormente. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Los periodos entre grandes terremotos pueden variar ampliamente, por lo que el hallazgo no constituye una predicción, sino una nueva pieza de información para evaluar y comprender los riesgos sísmicos de la región.

En ese contexto, el geólogo y divulgador científico Nahúm Méndez-Chazarra, en diálogo con N+Univision, explicó que existen numerosas regiones del planeta con un alto riesgo de sufrir terremotos destructivos o devastadores. Entre ellas se encuentran zonas cercanas al Cinturón de Fuego del Pacífico, además de países como Turquía, China, Nepal, Japón, Indonesia y Nueva Zelanda.

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja que rodea gran parte del océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 kilómetros. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Sin embargo, el especialista señaló que la ciencia todavía no puede determinar con precisión cuándo ocurrirá un gran terremoto, ya que no es posible establecer de antemano una fecha, hora o lugar exactos, por lo que la prevención se mantiene como una de las principales herramientas para reducir las consecuencias de estos fenómenos.

Además, el conocimiento sobre las regiones con mayor actividad sísmica permite elaborar mapas de riesgo más precisos y fortalecer las normas de construcción sismorresistentes. Estas medidas también ayudan a que las autoridades puedan planificar mejor la protección de las infraestructuras y preparar a las comunidades frente a posibles emergencias.

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En el caso de California, el estudio no significa que un terremoto destructivo vaya a ocurrir de manera inminente. De acuerdo con el experto, su importancia radica en mejorar la comprensión del comportamiento de la falla de San Andrés y del riesgo a largo plazo. Por ello, los expertos consideran fundamental mantener actualizados los mapas de riesgo, reforzar las construcciones y promover la preparación de la población.