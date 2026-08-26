¿Cuánto podría bajar la factura de luz si toma la decisión de instalar paneles solares en su casa?

Ante el aumento de los costos de los servicios públicos, cada vez más familias buscan formas de reducir el consumo de energía y evitar que la factura de la luz llegue tan alta. Para lograrlo, muchas han cambiado algunos hábitos, como desconectar los electrodomésticos cuando no se utilizan o programar su uso en determinadas horas del día.

¿El recibo de la luz llegó más caro? Este detalle en sus electrodomésticos podría estar disparando el consumo de energía

Sin embargo, más allá de estos cambios cotidianos, la tecnología ha impulsado alternativas que combinan eficiencia energética con beneficios ambientales. Entre ellas destacan los paneles solares, una solución que ha ganado popularidad en los últimos años y que ya forma parte del suministro eléctrico de millones de hogares en distintos países. Aun así, persisten dudas sobre cuánto permiten ahorrar y cómo funcionan realmente.

¿Cuánto se puede ahorrar con paneles solares?

Según especialistas de Eval Group, el ahorro que ofrece un sistema fotovoltaico en Colombia durante 2026 depende principalmente de tres factores: la ciudad donde se instale, el consumo de energía del hogar y el tipo de sistema elegido.

Como referencia, una vivienda que actualmente paga entre $400.000 y $600.000 mensuales por electricidad podría reducir ese gasto entre un 70 % y un 95 %. En la práctica, esto significaría facturas de apenas $20.000 a $90.000 al mes.

Con ese nivel de ahorro, el beneficio anual oscilaría entre $4,5 y $7 millones, mientras que la inversión inicial podría recuperarse en un periodo aproximado de cuatro a seis años.

La energía solar se ha convertido en una de las alternativas más eficientes y sostenibles para generar electricidad. Foto: Getty Images

¿Cómo funcionan los paneles solares?

Los paneles solares transforman la radiación del sol en electricidad mediante el llamado efecto fotovoltaico. Este proceso ocurre en las celdas de silicio que conforman cada módulo, donde la luz solar activa los electrones y genera una corriente eléctrica capaz de abastecer casas, empresas e industrias.

El sistema no depende solo de los paneles. Para que la energía pueda utilizarse dentro de una vivienda, también intervienen otros componentes, como inversores, controladores de carga y, en algunos casos, baterías para almacenar la electricidad generada.

Qué se debe tener en cuenta antes de instalarlos

Antes de instalar este sistema, es importante hacer una evaluación técnica que garantice su buen rendimiento desde la etapa de diseño hasta el montaje.

Los paneles solares se pueden instalar en hogares y empresas. Foto: Getty Images

Entre los aspectos más importantes están:

Analizar la viabilidad del proyecto, evaluando la radiación solar disponible, la presencia de sombras y el consumo energético del inmueble para determinar el tamaño adecuado del sistema.

Seleccionar equipos de calidad, teniendo en cuenta las necesidades del terreno, el presupuesto y la demanda de electricidad, además de elegir fabricantes confiables.

Realizar una instalación profesional, preferiblemente con una empresa certificada y personal capacitado.

Cumplir con estas condiciones permite maximizar la producción de energía, prolongar la vida útil de los equipos y garantizar que el sistema funcione de manera eficiente durante.