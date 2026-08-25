Tecnología

Netflix podría reunir varios servicios de streaming en una sola plataforma: ¿qué cambiaría para los usuarios?

La firma tecnológica ya ha dado pasos hacia esta apertura.

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Redacción Tecnología
25 de agosto de 2026 a las 3:58 p. m.
¿Netflix planea incorporar otros servicios de 'streaming' en su plataforma?
¿Netflix planea incorporar otros servicios de 'streaming' en su plataforma? Foto: NurPhoto via Getty Images

Netflix está barajando la apertura de su plataforma a otros servicios de streaming mediante acuerdos que permitan ampliar la oferta de contenidos, empezando por la Peacock y Fox One.

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La firma tecnológica ya ha dado pasos hacia esta apertura con la incorporación en junio de FT1 en Francia, facilitando a los usuarios el acceso al contenido en directo y a los programas bajo demanda de este canal francés.

El presidente y director de Netflix, Gregory K. Peters, afirmó en julio que asociaciones como la de TF1 “potencian la variedad de la oferta”. “Si vemos otras ofertas que beneficien de igual manera a nuestros miembros y que funcionen tanto para nuestro socio como para nosotros, sin duda las consideraremos”, aseguró entonces Peters.

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Este es el nuevo plan de Netflix para ampliar su oferta. Foto: Getty Images / Netflix

Y en esa dirección parece que se mueve la plataforma. Según han informado en The New York Times, que cita tres fuentes conocedoras de este asunto, los directivos de la plataforma de streaming se han reunido con NBCUniversal y Fox Corporation para integrar Peacock y Fox One.

Eso sí, indican que no se va a anunciar ningún acuerdo de manera inminente, y que tampoco está clara la manera en que se realizará esa integración, si como una absorción del contenido por parte de Netflix o como un comercial que permita contratar las suscripciones.

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Este tipo de apertura se ha visto ya en YouTube y Prime Video. En el servicio de Google se incorporará Peacock Premium con anuncios en la suscripción YouTube Premium, lo que permitirá a los usuarios de Estados Unidos acceder a su contenido, incluidos los eventos deportivos como la NBA, la NFL y la Premier League, desde principios de 2027.

Por su parte, Prime Video ofrece la posibilidad de contratar desde su plataforma suscripciones a otros servicios de streaming, como SkyShowtime, HBO Max o Apple TV.

*Con información de Europa Press.