WhatsApp anuncia nuevas funciones de seguridad: varias llaves de acceso y contraseñas más fuertes llegan a la app

WhatsApp anunció nuevas funciones de seguridad para reforzar la protección de las cuentas de sus usuarios. Entre las principales novedades se encuentran la posibilidad de agregar varias llaves de acceso a una misma cuenta, contraseñas más robustas para la verificación en dos pasos y más información antes de responder llamadas de números desconocidos en dispositivos Android.

La táctica definitiva para dejar de recibir tantas llamadas spam durante el día sin necesidad de bloquearlas

La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, explicó que estas herramientas buscan dar mayor control sobre las cuentas y complementar el cifrado de extremo a extremo que ya protege las conversaciones.

Más de mil millones de personas ya utilizan una llave de acceso para iniciar sesión, según informó la compañía. Este sistema permite acceder mediante datos biométricos, como la huella dactilar o Face ID, o con el código de bloqueo de pantalla, sin necesidad de recordar una contraseña tradicional.

Ahora, debido a la amplia adopción de esta función, la aplicación permitirá registrar más de una llave de acceso en la misma cuenta, una opción pensada para quienes usan la ‘app’ en varios dispositivos, tanto con Android como con iOS.

Para activar una llave adicional, será necesario ingresar a Ajustes, seleccionar la opción Llaves de acceso y seguir el proceso de configuración.

La verificación en dos pasos dejará de limitarse a un código numérico. Foto: LightRocket via Getty Images

Por otro lado, el servicio de mensajería también renovó su sistema de verificación en dos pasos, una herramienta diseñada para impedir que terceros tomen el control de una cuenta, incluso si consiguen el código de acceso de un solo uso.

Hasta ahora, este mecanismo utilizaba un PIN de seis dígitos. Con la actualización, los usuarios podrán crear contraseñas más completas, con mayor longitud, combinaciones de letras y números, e incluso caracteres especiales.

Más información antes de contestar llamadas desconocidas

Otra de las novedades llegará a los dispositivos Android, donde WhatsApp mostrará más datos cuando una llamada provenga de un número que no esté guardado en la agenda.

La aplicación permitirá registrar más de una llave de acceso en una misma cuenta. Foto: Getty Images

La pantalla indicará, por ejemplo, si el número pertenece a otro país o si existe un grupo en común con esa persona, lo que permitirá evaluar mejor si conviene responder.

Según la compañía, esta función busca reducir el riesgo de estafas telefónicas, ya que ofrece más contexto antes de contestar. “Los estafadores apelan a la urgencia, pero ahora puede tomarse un momento para informarse mejor antes de responder”, señaló WhatsApp.

*Con información de Europa Press.