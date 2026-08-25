Experto hizo impactante revelación sobre los viajes en el tiempo y cómo se llegaría al futuro: habló de una “trampa”

Durante décadas, los viajes en el tiempo han despertado la imaginación del mundo a través de libros, películas y series de ciencia ficción. Sin embargo, más allá de la fantasía, la ciencia lleva años estudiando si este fenómeno podría ocurrir realmente.

La respuesta no es tan sencilla: mientras que viajar hacia el futuro cuenta con respaldo teórico dentro de la física moderna, regresar al pasado sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver.

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La explicación se encuentra en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que plantea que el tiempo no transcurre de la misma manera para todas las personas. Su ritmo puede variar según la velocidad a la que se desplace un objeto y la intensidad del campo gravitacional en el que se encuentre.

De acuerdo con información recopilada por el diario argentino La Nación, el físico teórico Juan Martín Maldacena, profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, explicó que este fenómeno sería posible gracias a la dilatación temporal, un efecto previsto por la relatividad.

Según el científico, una persona que viajara a velocidades cercanas a la de la luz experimentaría el paso del tiempo más lentamente que quienes permanecieran en la Tierra. Como resultado, para el viajero transcurriría poco tiempo, mientras que en el planeta podrían haber pasado años o incluso décadas.

Maldacena describió esta situación como una especie de “trampa”: el viajero podría llegar al futuro, pero no tendría una forma sencilla de regresar al momento en el que inició el recorrido.

Viajar al futuro sería posible gracias a la relatividad, pero existe una “trampa” que cambiaría toda la experiencia. Foto: Getty Images

El experto también aclaró que este efecto no significa que el envejecimiento se detenga por completo, sino que ocurre a un ritmo más lento en comparación con quienes permanecen en la Tierra. Incluso bromeó con que la mayor desventaja de semejante viaje sería no poder volver al pasado para contar la experiencia.

Los agujeros negros y otros misterios del universo

Estas declaraciones fueron hechas durante su participación en la conferencia Advances in Quantum Gravity & Strings, realizada en el Instituto de Física de La Plata, en Argentina. Allí abordó algunas de las preguntas más complejas de la física, entre ellas la naturaleza del tiempo y los misterios que rodean a los agujeros negros.

Maldacena explicó que estos objetos cósmicos han vuelto a ocupar un lugar central en la investigación científica gracias a avances recientes, como la detección de ondas gravitacionales y las primeras imágenes obtenidas por el Event Horizon Telescope, que permitieron observar regiones muy próximas a su horizonte de sucesos.

Una de las claves de esta teoría es que el tiempo no es una constante universal. Foto: Getty Images

También se refirió a los agujeros blancos, una estructura hipotética que podría entenderse como la versión inversa de un agujero negro, con el tiempo funcionando en sentido contrario. No obstante, señaló que su existencia es extremadamente improbable desde el punto de vista de la termodinámica.

Además, precisó que esta idea no debe confundirse con las teorías sobre los agujeros negro-blancos vinculadas a la radiación de Hawking, una hipótesis que, por ahora, sigue sin contar con una confirmación experimental.